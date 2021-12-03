120萬一針的抗癌藥未入新醫保藥品目錄　官方：沒過專家評審環節

國家醫保局周五（3日）在北京召開2021年國家醫保藥品目錄調整新聞發布會，早前備受注目的120萬元（人民幣．下同）一針的抗癌藥阿基崙賽注射液，卻沒有進入醫保目錄。對此，國家醫療保障局醫藥管理司司長黃華波解釋，該藥雖已通過初步形式審查，但沒過專家評審環節。



國家醫保局早前曾稱，較昂貴的藥品通過了初步形式審查，僅表示經初步審核該藥品符合申報條件，獲得了進入下一個調整環節的資格，最終能否進入國家醫保藥品目錄，尚要接受包括經濟性等方面的嚴格評審，獨家藥品還要經過價格談判。

在發布會上，北京市醫療保險事務管理中心主任、國家醫保DRG付費技術指導組組長鄭傑表示，按照限定的支付範圍，目前國家醫保目錄內所有藥品年治療費用均未超過30萬元，而120萬的抗癌藥由於遠超基金承受能力和老百姓負擔水平，不具備經濟性未能通過評審，最終未獲得談判資格，並指這就是體現「保基本」原則的佐證。

他又指，認為談判就是殺價，越低越好，是一種曲解，基金測算追求的不是最低價，而是合理價，而談判要結合城鄉居民人均可支配收入等，綜合考慮患者個人負擔可承受能力，通過測算找到一個絕大部分患者都能夠用的起的價格，最大範圍惠及百姓才會有意義。他進一步稱，國家醫保局仍會在未來的目錄調整工作中堅決杜絕天價藥進醫保，守好老百姓保命錢。