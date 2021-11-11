國家醫保談判啟動　120萬一針「抗癌神藥」有望降價嗎？

11月9日，為期三天的2021年國家醫保目錄准入談判正式啟動。今年醫保談判預計約有20個創新藥參與，其中最受關注的，無疑是被稱為「抗癌神藥」、定價高達120萬的CAR-T細胞治療產品「阿基崙賽注射液」。

惟有分析指，CAR-T療法是「私人定制」的個性化藥品，即使降價也難以納入醫保。



今年7月，阿基倫賽注射液列入《2021年國家醫保藥品目錄調整通過初步形式審查的申報藥品名單》之中，通過初步的形式審查。若阿基倫賽注射液談判成功，將有望被納入醫保藥品目錄，價格或大幅下降。

CAR-T療法屬細胞治療，主要通過基因工程技術，人工改造腫瘤患者的T淋巴細胞。接受CAR-T細胞療法的患者，要先接受評估是否適合用此療法，之後要從病人血液中分離細胞，在體外大量培養後生成腫瘤特異性CAR-T細胞，再將其回輸入患者體內用以攻擊癌細胞，從而達到治療疾病的目標。

CAR-T細胞治療流程示意模型。（微博＠浦東發布）

《北京商報》報道，醫療戰略諮詢公司Latitude Health創始人趙衡分析稱，考慮到CAR-T療法作為私人定制的個性化藥品，從細胞的採集運輸到整個技術後台的培養、儲備、質量控制等都有非常高的要求，短期內其製備成本難以大幅度壓縮，預計其大幅降價進入醫保的可能性較低。

截至目前，內地已獲批兩款CAR-T細胞治療產品，包括復星醫藥旗下合資公司復星凱特從美國KitePharma引進CAR-T細胞治療產品「阿基崙賽注射液」（奕凱達），於今年6月成為國內首個獲批上市的CAR-T細胞治療產品。今年9月，藥明巨諾的「瑞基奧崙賽注射液」（倍諾達）亦正式獲批。