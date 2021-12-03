國產大型客機C919展開適航審查　路透：認證和生產目標難實現

中國民航局周五（3日）召開月度新聞發佈會，並透露了首架國產大型客機C919最新認證測試進度。據路透社報道，由於認證仍有大量測試要做，這引發了對飛機製造商中國商飛的年底目標的懷疑。



C919大型客機是中國自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式客機，2017年5月5日在上海浦東國際機場完成首飛。航空器適航審定司司長楊楨梅表示，大飛機研製極其複雜，以試飛為例，共規劃表明符合性飛行試驗工作3273個試驗點，審定試飛科目276項，而目前已完成1694個試驗點和34項審定試飛科目，還有自然結冰等大量試飛工作待完成，民航局專業審查團隊正全力配合中國商飛公司研製工作開展適航審查。

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她又透露，民航局自2010年啟動C919項目適航審定工作以來全面統籌資源，嚴格適航標準，累計投入逾4萬人/天的人力資源開展審查工作。中國已與美、歐等簽署了全面雙邊協定，相互接受對方審定合格的航空產品，為國產民機出口國際市場創造了良好的雙邊政策環境，而未來推向國際市場時，C919在取得民航局適航批准前提下，還須經過進口國民航當局適航審查並獲得批准。

民航局同日宣佈，波音公司737 MAX飛機有望於今年年底或明年年初，陸續恢復國內現有機隊的商業運行，並重新啟動新機引進。對此楊楨梅表示，C919適航取證和737MAX8復飛是兩項獨立的工作。

中國東方航空8月曾表示，預計將在年底前接收首架C919，但這需要該型號獲得認證。據路透社報道，中國商飛C919已比最初的規劃晚了多年，今年9月也沒有在中國最大的珠海航展上現身，又重提9月時曾引述3名消息人士指出，在美國執行更嚴格的出口規定下，C919的認證和生產目標更難實現。