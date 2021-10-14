珠海航展｜國產C919客機正試飛　中俄合製CR929冀2029年投入營運

在第十三屆中國國際航空航天博覽會（即珠海航展）上，CBJ公務機首次展示。同時，中國大型客機C919及中俄合制的CR929寬體大飛機進展披露。



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10月12日，據俄羅斯國家技術集團（Rostec）網站發布的消息，該集團旗下的聯合發動機製造公司完成俄中CR929客機PD-35發動機氣體發生器樣機組裝工作。

氣體發生器被稱為航空發動機的「心臟」，推動發動機運動，由高壓壓縮機、燃燒室和高壓渦輪組成。PD-35發動機的研發工作始於2016年，2017年底設計定型。此前，計劃在2023年生產出樣機，2025年完成開發，2028年實現量產。預計，CR929客機將在2029年投入運營。

10月8日該集團曾表示，3D打印的部件量產啟動將有助於提高俄中CR929客機發動機的研發速度。

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另據中國商用飛機有限責任公司此前消息，目前，6架國產C919大型客機正在有序開展試驗試飛工作。CR929遠程寬體客機在中俄雙方團隊的密切合作下，研製工作進展順利。中國ARJ21飛機，已累計開通220多條航線、通航90多座城市，安全載客340餘萬人次。

該公司還介紹了首次亮相珠海航展的CBJ公務機。據介紹，CBJ公務機作為ARJ21系列化產品之一，具有「高端、舒適」的特點，更寬敞的客艙空間可滿足12-29座的座位佈局，能夠靈活佈置休息區、會議區、會客區、就餐區等相對獨立的功能區間，滿足客户個性化需求。客艙配備舒適可傾斜、330度旋轉的座椅，並採用最新的機載娛樂系統方案，低至55分貝的環境噪聲可為客户營造靜謐的客艙環境。