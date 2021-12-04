確診Omicron稱「肺部感覺特別乾」　江蘇男出差南非半年兩次染疫

新冠肺炎變種病毒Omicron（奧密克戎）肆虐全球，其中南非慘成「重災區」。

來自江蘇南通的郝先生今年4月起外派至南非約翰內斯堡，原定計劃工作半年，未料竟先後兩次染上新冠肺炎，第二次更是涉及Omicron。



《極目新聞》報道，郝先生是在6月時第一次感染新冠肺炎，隨即在家居隔離，並在醫生的指導下服藥治療，身體逐漸好轉。由於曾經受感染，郝先生的妻子非常關注他的身體情況。在11月底，妻子與郝先生視像聊天時，發現郝先生的身體情況不太好。於是，郝先生前往當地醫院接受核酸檢測。

郝先生先後兩次染上新冠肺炎，第二次更是涉及Omicron。（微博）

報道稱，郝先生獲醫生告知檢測結果為陽性，再一次感染新冠肺炎，並且涉及的新冠病毒就是近期傳播力最強的Omicron。

郝先生憶述，他曾經在11月28日、29日外出買菜，以及在當地一間咖啡館與客人開會，但具體並不清楚是甚麼時候受感染。

對於第二次感染新冠肺炎的感受，郝先生稱他有出現乾咳、低燒等症狀，並且特別覺得口渴，「我感覺很渴，肺部感覺特別乾，兩小時就能喝三升水，自己還覺得渴。我睡覺之前喝了很多水，第二天早上起來也沒有上廁所，水不知道去哪裡了。」郝先生現時在家中隔離治療，並希望待核酸檢測變成陰性後，能夠早日回國與家人團聚。

Omicron肆虐全球，其中南非慘成「重災區」。（視覺中國）

值得一提是，Omicron在南非造成相當嚴重新冠疫情，據南非國家傳染病研究所公布數據，截至當地時間12月2日晚上，當天共新增超過1.1萬宗確診病例。更重要是，一名南非衛生部官員接受媒體訪問時透露，Omicron在南非的新冠肺炎疫情中已基本上占據主導地位，推動感染數目急劇增加。