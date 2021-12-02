Omicron｜波及27國家及地區　內地正加快推進針對變異株疫苗研發

截至周四（2日），Omicron變異株已波及全球27個國家和地區。對於這一來勢洶洶的變異株，國務院聯防聯控機制表示，內地正加快推進針對Omicron株的新冠疫苗研發。



鄭忠偉說內地正加快推進針對Omicron株的新冠疫苗研發。（央視新聞）

據央視報道，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，經過初步判定發現，Omicron變異株的傳播力有所增強，但目前仍未可下「疫苗是無效」的定論。

鄭忠偉說，國產新冠疫苗針對不同區域流行的各種主要變異株，造成的感染和感染後的再傳播均有明確效果，對預防重症和死亡有顯著效果。「但為了做到有備無患，各疫苗研發單位已經針對各種變異株疫苗開展了一系列工作。」

鄭忠偉又指，由最開始出現第一個變異株時，內地就開展針對新的變異株的多路線疫苗研發，包括滅活疫苗、重組蛋白疫苗、載體疫苗、核酸疫苗等。鄭忠偉進一步表示，內地目前亦正快速推進針對Omicron株各條路線的疫苗研發，「有備，需要用到的時候我們才能夠用得上。」

此外，據國家衛健委消息，截至周三（1日），內地累計報告接種新冠疫苗251638.0萬劑次。