《中國的民主》白皮書：是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主

國務院新聞辦公室周六（4日）發布《中國的民主》白皮書，據相關負責人介紹，其是系統介紹中國民主價值理念、制度體系、參與實踐、成就貢獻的重要文獻。



《中國的民主》白皮書約有2.4萬字，分為前言、正文、結束語三個部分。正文分為「中國共產黨領導人民實現全過程人民民主」、「具有科學有效的制度安排」、「具有具體現實的民主實踐」、「廣泛真實管用的民主」、「豐富人類政治文明形態」五個部分。

白皮書指出，民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心。自中共十八大以來，中共深化對中國民主政治發展規律的認識，提出全過程人民民主重大理念並大力推進，民主價值和理念進一步轉化為科學有效的制度安排和具體現實的民主實踐。全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

白皮書並稱，評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。

白皮書最後表示，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。國際社會哪個國家是不是民主，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主。