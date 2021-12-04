廣州疫情｜新增本土病例感染Delta變種病毒　與入境病例高度同源

廣東省廣州市白雲區周五（3日）新增一宗本土確診病例，患者是入境人員集中隔離場所工作人員。

廣州市政府新聞辦公室周六（4日）召開疫情防控新聞發布會，疾控中心副主任新聞發言人張周斌表示，實驗室測序結果顯示該病例所感染的新冠病毒為Delta變種病毒。

另一方面，受疫情影響，即日起白雲區均禾街文星酒店調整為中風險地區，同時部分區域將實施交通管控。



據介紹，50歲的患者謝某居住在白雲區新市街保利紫雲花園，12月3日前其常規核酸檢測結果均為陰性。在12月3日下午，謝某的核酸檢測結果初篩陽性，經市疾控中心復核仍為陽性。謝某即被閉環轉運至廣州市第八人民醫院隔離治療，經進一步檢查和專家會診，診斷為確診病例。

市區疾控部門立即開展流行病學調查、溯源和防控管理等工作，截至目前已排查到密切接觸者91人，均已落實管控和採樣，謝某所涉及的相關居住場所和活動場所均已進行終末消毒。

對於謝某染疫的原因，基因測序溯源結果顯示與工作的隔離場所的一宗入境陽性病例高度同源，提示為同一條傳播鏈。

為應對白雲區出現相關疫情，廣州市交通運輸局啟動市區相關交通管控措施，多個地鐵站出入口封閉，雙向列車暫不停站通過。同時新市和均禾街道內的所有巴士站點臨時撤銷、總站臨時停用，途經巴士線路實施飛站，區域內部運行的線路臨時停運。此外，巡游出租、網約車暫停新市和均禾街道內的營運，廣園汽車客運站、羅衝圍汽車客運站亦暫時停運。上述措施將待新市和均禾兩個街道全員核酸檢測完成後再行決定是否恢復。