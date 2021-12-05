79歲老人取24磅包裹爬六樓猝死　速遞員未送貨上門稱「符合流程」

日前重慶一名79歲老人在取速遞包裹上樓的途中突然猝死，在內地引發討論。據了解，死者住在沒有電梯的六樓，當時他下樓取的包裹重達11公斤（約24磅），在走到四樓到五樓的樓梯間時，意外猝死。

死者家屬質疑速遞單上明明備註配送方式為「送貨上樓」，速遞員打電話時卻未告知。速遞公司則回應，速遞員如遇客戶自願自行取走包裹，雙方溝通無異議即可，稱「符合流程」。



內地傳媒《新京報》發布事發當日老人家中閉路電視畫面，以及老人與速遞員溝通的音檔。閉路電視畫面可看到，該名老人在11月21日15時32分接到速遞員電話，而根據速遞公司提供的電話原版錄音，在溝通過程中速遞員僅確認老人家住址，並說明自己的現在位置，並未提及有「送貨上樓」的選項。

死者家屬何女士表示，當天16時左右的時候自己母親就發現父親倒在了4、5樓的拐角處，重達11公斤的包裹則放在一旁，醫生開具的死亡證明顯示老人死因是「呼吸、心跳停止」。

何女士表示，老人家居住在6樓且沒有電梯，包裹更是重達11公斤，「這對一個年近80的老人來說簡直就是胡鬧。」何女士質疑，速遞單上明明寫著「送貨上樓」。事發當天還下著雨，但是速遞員卻喊老人下樓付款收貨，他們不能接受速遞員的工作方式。何女士認為，速遞公司應該要對老人的猝死承擔責任。

速遞公司12月4日回應指出，速遞員與客戶電話溝通時，客戶明確表明「主動下樓」來取貨。速遞公司稱，「如遇客戶自願自行取走快遞，雙方溝通無異議即可」。但許多網民則質疑速遞公司未善盡「告知義務」，批評「讓一個快80歲的老人扛20多斤的東西回家爬6樓，良心怎麼過得去？」