送錯貨遭投訴後竟當客戶面狂踩包裹　上海中通快遞員停職

上海一名快遞員近日將客戶快遞送錯鄰居家後被投訴，結果翌日他再上門送貨時竟當着客戶的面狂踩包裹。涉事中通快遞總部相關負責人周五（3日）稱，上述員工已停職。



上月底，該快遞員把宋女士的快遞送錯到鄰居，之後還讓宋女士的丈夫去鄰居家取。聽到這種無理要求後，宋女士遂作出投訴。詎料翌日，快遞員上門送貨卻當面狂踩包裹，並揚言「以後你家的快遞我買了」。宋女士表示要報警，快遞員則揚言可以，他就是這種態度。

事件引發網民熱議，不少網民紛紛對快遞員的言行表示不齒，「這服務態度也太差了吧，還是自己有錯在先」、「這種人還是挺恐怖的，萬一瘋起來拿刀捅你都有可能 」、「這次踩包裹，下次是不是就該踩別人腳了，有狂暴症的人建議不要從事服務相關行業」、「所以我地址都不寫自己家，怕個別素質低的尋仇」。

宋女士向中通提出賠償，要求按照貨物的實際價格退一賠一，但獲告知只能按照遺失物品標準賠償，「您這種丟失件的話我們不做二次賠付的，因為之前已經賠付您一次了」。然而宋女士認為，中通此前賠付的是商家而非自己，且事件中快遞員屬於故意損壞快遞，不應按照快件丟失賠償。至周五，中通快遞總部相關負責人稱，涉事員工已是停職狀態。據中通官方稱，網點負責人已向客戶道歉，針對本次事件會責令網點整改，並將加強管理提升服務。