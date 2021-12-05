新冠肺炎｜內地增42宗本土確診　滿洲里新公布個案涉多校27名師生

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（4日）內地新增本土確診病例42宗，本土無症狀感染者5宗。

此外，內蒙古呼倫貝爾滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部4日公布多名新增病例的軌跡信息，其中包括27名師生。



本土確診病例方面，內蒙古佔30宗，均在呼倫貝爾市；黑龍江10宗，均在哈爾濱市；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州。

本土無症狀感染者方面，內蒙古佔4宗，均在呼倫貝爾市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。

內蒙古呼倫貝爾滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部4日公布多名新增病例的軌跡信息，其中包括8名教師及19名學生，軌跡信息涉及滿洲里市第五小學、滿洲里市第三小學、遠方中學、中等職業技術學校等。

滿洲里兩名幹部被免職

滿洲里市紀委監委4日通報稱，因紮賚諾爾區公安局副局長趙輝、滿洲里市總工會副主席宿衛東在疫情防控工作中存在大局意識不強、履行職責不力、工作推諉拖遝等問題，經滿洲里市委研究決定，給予二人免職處理。

通報稱，12月4日淩晨0:40至1:30，紮賚諾爾區召開會議研究部署疫情防控工作，對一百多名密接人員集中隔離轉運工作作出安排部署。具體負責落實此項工作的紮賚諾爾區公安局副局長趙輝於12月4日早上7點才開始安排落實，極大影響了轉運和「清零」工作。

此外，執紀督查組對滿洲里市套娃酒店隔離點開展督查時發現，該隔離點點長宿衛東（市總工會副主席）工作責任心不強，對隔離點內隔離人員底數不清、情況不明，落實疫情防控工作要求不到位。