佛山39歲男用麻醉藥迷姦23歲女下屬致死　遭判無期徒刑

廣東佛山市一名23歲女子大專畢業後入職一家公司不足一個月，於今年初酒後被39歲的男上司帶到酒店開房，其後身亡。屍檢報告顯示，該女子因麻醉藥品七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。事後，男上司遭拘捕。

12月3日，廣東佛山中院對此案作出一審判決：涉案男上司犯強姦罪，判處無期徒刑。



綜合內媒《澎湃新聞》及《新京報》等報道，根據案情，死者陳某梅於2020年6月拿到大專的畢業證書，於同年12月入職一家建築工程公司。今年1月23日晚上，剛失戀的陳某梅和上級主管彭某以及幾位同事一起聚餐後，陳某梅被彭某單獨叫去吃宵夜。至凌晨時分，她被彭某攙扶去入住酒店，因彭某性功能障礙二人未能發生性關係，陳某梅自行入睡。

之後，彭某將七氟烷倒入紙巾置於陳某梅鼻子下方使其吸入，欲趁陳某梅昏迷實施姦淫，但因性功能障礙未得逞。至清晨5時許，彭某發現陳某梅昏迷不醒，因懼怕事情敗露而將七氟烷瓶子和情趣用品丟棄，其後報警謊稱陳某某醉酒不醒，醫護人員到場後證實陳某某已死亡。

陳某梅（左）被男上司帶去開房後死亡，死因是麻醉藥「七氟烷」中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。（微博）

經法醫學鑒定，陳某梅符合因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。案情又顯示，自2018年起，彭某發現自身患有性功能障礙，遂通過觀看迷姦影片刺激性欲，並購買情趣性用品、七氟烷等多種安眠藥和麻醉類藥物企圖迷姦女性。

根據資料，七氟烷是一種吸入全身麻醉劑，是較為常見的麻醉藥，起效迅速，已廣泛應用於臨床各類患者。據一審判決書，上海某醫藥公司提供的七氟烷說明書及相關文獻證實，吸入用七氟烷是處方藥，酒精會增加七氟烷的代謝。作為吸入性麻醉劑，有一定的臨床風險和濫用風險，不當使用會損傷神經系統和心、肺、腦等臟器，嚴重情況下可致死。