湖北少女晨運失蹤　5天後樹叢發現遺體衣衫不整　41歲男疑犯被捕

大陸湖北省竹山縣21歲的朱甜甜1日上山晨跑，留給爸爸最後一句「今天跑得有點累，能不能來接我一下」，就失聯5天，最後遺體衣衫凌亂、身上有傷痕，被發現在草叢之中。對此，竹山縣公安局8日深夜表示，目前已逮捕41歲張姓男嫌犯。



竹山縣公安局8日晚間發出警情通報表示，朱甜甜1日晨跑失聯，5日凌晨在南門山的樹叢中發現朱女的遺體，立刻展開案件偵察，於8日抓獲41歲張姓男嫌犯，詳細案情仍待調查釐清。

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回顧案情，朱女生活單純規律，有凌晨5點晨跑的習慣，為了考取竹山縣公務員，今年10月才返回老家讀書備考，預計本月6日參加考試；沒想到，朱女1日清晨6時出門，6時47分到南山公園山腳下，7時47分接到爸爸的電話表示，「今天跑得有點累，能不能來接我一下」，但朱父回應「馬上要出門上班了」拒絕，便掛斷電話。由於平時朱女8點就會回家，但1日上午卻反常沒有消息，朱父8時20分再次打電話給女兒，手機卻是關機的狀態，等待一天後當晚10時報案。

警方獲報後開始搜索，於5日凌晨在南門山公園最高處的平台樹叢中發現朱女的遺體，當時朱女遺體被樹葉、雜草覆蓋，頭髮凌亂且衣衫不整，身上也有傷痕，因此警方也朝兇殺案件調查，於8日逮捕41歲張姓男嫌犯。

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