茅台集團人均年薪達31萬人仔　居中國白酒類企業之冠

12月3日，由中國社會責任百人論壇、責任雲研究院主辦的第十三屆《企業社會責任藍皮書》發布會暨ESG中國論壇2021冬季峰會在北京舉行。茅台集團總會計師劉剛代表茅台集團在會上發布《茅台集團2020社會責任報告》，並作分享發言。

據內媒《紅星新聞》報道，通過choice數據梳理發現，2020年茅台集團控股的貴州茅台員工人均薪酬為31萬元（人民幣．下同．約合37.9萬港元）。



自2009年發布第一份社會責任報告以來，茅台集團已連續13年發布社會責任報告。茅台集團發布的首份雙語版社會責任報告，封面採用手繪插畫風格，多處嵌入QR Code連結至影音資料，延伸報告內容，從經濟責任、社會責任、環境責任等方面，系統介紹了茅台集團2020年的社會責任年度進展，被中國企業社會責任報告評級專家委員會評為「五星級」。

根據茅台2020社會責任報告，貴州茅台集團2020年從業人數42,281人，比2019年增加1,030人，員工人均工資較上年增長約12.12%。茅台集團並未在這一消息中透露其員工人均工資水平。

報道指，通過choice數據梳理發現，2020年茅台集團控股的貴州茅台員工人均薪酬為31萬元，在19間白酒上市公司中最高。瀘州老窖、水井坊、古井貢酒緊隨其後，2020年人均薪酬分別為29萬元、26萬元、25萬元。