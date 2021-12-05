河北唐山大霧天氣廂型車衝入河　司機與5名綠化工人死亡

河北唐山漢沽管理區一輛運送綠化工人的廂型車，周日（5日）凌晨5時許衝入路邊一條河中。當地居民表示，事故致6人不幸遇難，事發時當地有大霧。



多段網絡影片顯示，大霧籠罩的公路上，多名消防員和救援人員從路邊一條河中吊起一輛機動車。唐山市豐南區王蘭莊鎮劉遷莊村附近一位村民表示，5日凌晨，劉遷莊村有數名村民乘車前往天津栽種樹苗，車輛在此期間掉入河。該村民介紹，劉遷莊村裏有村民經常早晨到天津務工，晚上回鄉，事發當天早晨有霧。

王蘭莊鎮畢武莊村村民畢先生表示，事發車輛包括司機在內一共7人，大部分是婦女。這些村民都是經常到天津從事綠化工作的，每天早晨去，晚上回來。事發地點屬於唐山市漢沽管理區，是在從當地幺家鋪村前往陡沽村的一條道路上，路邊有一條大河。

畢先生說，事發車輛疑似撞上路邊的什麼物體後衝入了河中，除了一名婦女被甩出車外得以倖免外，車內其他6人都不幸身亡。他認識其中4名死者，除了一位50多歲的畢姓男子外，其他死者都是女性，年齡從40多歲到50多歲。

劉遷莊村村委會一位負責人表示，他們正在處理此事，心情特別沉痛，建議記者向交管部門了解此事。唐山市豐南區委宣傳部一名工作人員亦證實事件，指由於事發地點在漢沽管理區，具體情況要以漢沽管理區的調查結果為準。