安徽男子開車撞到人急向妹夫求救　電話接通秒出糗：你撞到的是我

實在太巧！近來一名男子駕車去購物，回程突然與其他車輛發生擦撞，一把將對方連人帶車撞翻，急得趕緊打電話找妹夫求救。豈料電話被接起，妹夫聽了相關描述竟直接告訴男子，「你撞到人的是我」，神奇情節引發議論。



據《中國新聞周刊》報導，10月10日，安徽省淮北市一名高姓男子與妹夫合買一輛拖拉機，當時，高男因為要去購買其他配件，所以駕車先行離開。沒想到他返回路上與一拖拉機發生碰撞，對方疑似被撞下小山坡，急得他當場打電話聯繫妹夫。

安徽省淮北市一名高姓男子將妹夫連人帶車撞翻。（中國新聞周刊微博截圖）

電話一通，高男就說自己撞到人出事了，豈料當妹夫問他，「你在哪出的事？」才讓妹夫意識到，他同時遭遇到的車禍，罪魁禍首就是高男，所幸傷勢不重。事件曝光網友紛紛笑說，「太巧了」、「年度最佳」、「男司機沒禍害到別人，好評」、「冤家路窄」。

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