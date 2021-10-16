安徽男子開車撞到人急向妹夫求救　電話接通秒出糗：你撞到的是我

實在太巧！近來一名男子駕車去購物，回程突然與其他車輛發生擦撞，一把將對方連人帶車撞翻，急得趕緊打電話找妹夫求救。豈料電話被接起，妹夫聽了相關描述竟直接告訴男子，「你撞到人的是我」，神奇情節引發議論。
據《中國新聞周刊》報導，10月10日，安徽省淮北市一名高姓男子與妹夫合買一輛拖拉機，當時，高男因為要去購買其他配件，所以駕車先行離開。沒想到他返回路上與一拖拉機發生碰撞，對方疑似被撞下小山坡，急得他當場打電話聯繫妹夫。
電話一通，高男就說自己撞到人出事了，豈料當妹夫問他，「你在哪出的事？」才讓妹夫意識到，他同時遭遇到的車禍，罪魁禍首就是高男，所幸傷勢不重。事件曝光網友紛紛笑說，「太巧了」、「年度最佳」、「男司機沒禍害到別人，好評」、「冤家路窄」。
延伸閱讀：上海男殺妻埋屍後車禍身亡 兒子尋母19年終在家中尋回遺骸▼▼▼
黑龍江嚴重車禍15死1傷 重型貨車疑疲勞駕駛撞滿載農民工拖拉機上海男殺妻埋屍後車禍身亡 兒子尋母19年終在家中尋回遺骸遼寧男為殺妻兩度落藥自製車禍 謀騙保2千萬終事敗被判死貴州女孩車禍後高位截癱 憑堅強意志成時尚博主獲網民大讚暖聞｜深圳媽媽拍片記錄抗癌 丈夫剃光頭打氣獲讚模範河南父「舉高高」失手致仔嚴重腦出血 醫生：或成傻子、植物人浙江漢攜活蟹搭高鐵遭拒 當場倒落地面踩死 鐵路：包裝好可攜帶
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】