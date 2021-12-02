高嘉瑜遭男友家暴「為何20日後才提告？」社工網紅76字突破盲點

【高嘉瑜遭家暴】台灣立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴，本月1號在記者會上公開過程及傷勢，狀態令人震驚，然而對於她在遭受暴力對待後近20天，才因被媒體爆料而揭露，有網友質疑為什麼拖這麼久？對此，擁有社工工作經驗的部落客廣告小妹特別發聲，指出家暴受害者在事發後並非簡單跑警局就可以了。



廣告小妹針對高嘉瑜遭到家暴一事表示：「高嘉瑜為我們做出了最佳示範，果斷就醫與提告。」她認為家暴可能發生在任何人身上，包括男性，因此被家暴並不丟臉，事後的解決才是最重要的。

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廣告小妹針對高嘉瑜遭到家暴一事表示：「高嘉瑜為我們做出了最佳示範，果斷就醫與提告。」她認為家暴可能發生在任何人身上，包括男性，因此被家暴並不丟臉，事後的解決才是最重要的。

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面對有網友質疑，高嘉瑜在上月11號晚間被打，直到1號才提告，「算不上果斷吧？」對此廣告小妹表示，受害者從被打到提告之間，需要經歷驗傷、社工訪問、蒐證、找律師提告，有時候若創傷嚴重，還得加上受害者自身的心理創傷修復期，並不是被打就提告這麼簡單，她反問：「大家是不是都覺得這類案件隨便跑個警局就可以啊？」

廣告小妹有社工身分，她針對高嘉瑜遭家暴一事在討論串留言76字，認為對方做了最佳示範。（FB@廣告小妹）

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