高嘉瑜前男友馬文鈺爆林秉樞施暴後「惡魔行為」：馥都飯店是共犯

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，震驚社會，昨天（3日）高嘉瑜被迫簽下的自白書曝光，內容指「馬文鈺長期詐領助理費」等。



高的前男友馬文鈺今天舉行記者會，指高嘉瑜被迫簽下自白書兩次，第一次是6、7月，第二次是高嘉瑜被施暴之後。

他也說，高嘉瑜遭施暴後，林秉樞用高嘉瑜的手機逼高嘉瑜拍影片，影片中高嘉瑜已經重傷躺著，林長鏡問高「小馬（馬文鈺）是不是坐領乾薪？」，高嘉瑜虛弱說「是」，該影片是林秉樞施暴後當作娛樂拍下，是惡魔行為，該影片明天將由律師交給檢察官。

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馬文鈺也說，整起事件沒有一個人是無辜的，林入住的馥都飯店也不是無辜的，高嘉瑜東西被丟到走廊，被暴打，林秉樞說不準幫忙，服務員不知道嗎？馥都飯店是惡魔的幫凶，是共犯。

他也質疑，林被檢警帶走後，隨後有一對姊弟進入房間說要收東西，他質疑，拘提後的兩、三天，為什麼房間還開著？為什麼讓人進去破壞物證？

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