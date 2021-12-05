中共百年｜清華大學教授研究：黨慶前夜曾以人造雨降空氣污染

中國官方經常在重大節日或政治活動日以人工「改造天氣」。北京清華大學環境學院教授王燦在11月下旬出刊的《環境科學》期刊發表論文，指今年7月1日中共百年黨慶前一晚就進行了人工增雨作業，目的是降低空氣污染和提高空氣品質。



王燦在論文中推論，這場人造雨的目的是讓「細懸浮微粒」（PM2.5）汙染減少2/3，空氣品質從「普通」變成「良好」。

根據這篇論文，氣象工作團隊在黨慶前一晚的8時30分就開始進行2小時的「種雲」工作。而據《南華早報》報道，北京西南山區的居民表示，當時聽到如打雷般很大又持續很久的聲響，後來就下了大雨。他們還看到很多火箭，這些火箭是要運送製造雨量的碘化銀。

報道指，從2008年北京主辦奧運會開始，中國的氣象部門就多次在重要日子以人工方式改造天氣。另一個例子是在2018年3月17日全國人大選舉國家主席，當天除了習近平順利連任國家主席，幾天前的全國人大會議也通過了修憲案，取消國家主席的任期限制。

當時官媒央視發表評論稱「瑞雪如約降臨京城」，時任環保部長李干杰也在記者會中表示，「今天是個好日子，久旱逢甘露、瑞雪兆豐年。」然而北京已經連續長達145天無有效降水，卻能突然降下連氣象預報都沒預測到的雪，不少傳媒和網民稱「這雪下得很可疑」，但官方並未證實有人造雨。

報道指，中國氣象局前副局長許小峰在今年10月份的「氣象科技進展」期刊撰文表示，天氣改造不只是科學問題，也是和一國利益、環境、責任相關的社會工程專案，需要有新的法規和國際的條約來配合。