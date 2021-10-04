十一國慶｜烏合麒麟參製《前進吧！中國》　紅色短片宣傳中共百年

10月1日是中共建政72周年紀念日，民間愛國情緒高漲。短視頻平台快手聯合在網絡上熱度頗高的「烏合麒麟」等多位知名紅色畫師，一同參與獻作《前進吧！中國》三維動畫，每一幀都是一副精美插畫，引發關注。



快手「We我們工作室」在9月30日《前進吧！中國》短片。該短片由「烏合麒麟」在內的多名業內知名插畫師以及快手用户等21人共同參與完成。短片發布後，隨機被官媒《人民日報》轉發。

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據介紹，《前進吧！中國》採用三維動畫的形式，將中國擬人成一個女孩的形象，以她的視角見證並走過共和國從思想萌芽到習近平時代的百年征程。

全片在油畫、水墨、寫實、手繪、三維等多種風格上都進行了一定程度的風格化探索，包括五四運動、南昌起義、長征、南京大屠殺、開國大典、港澳回歸、汶川地震、北京奧運會、武漢抗疫等近20個大場景。

烏合麒麟單獨負責「中國第一顆原子彈爆炸」場景的原畫工作。

「烏合麒麟」的畫作緊跟時局熱點，畫工精湛：

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就在9月25日，孟晚舟被加拿大釋放回國後，「烏合麒麟」當日在微博獻作《歸舟》。「烏合麒麟」隨後透露，《歸舟》當中孟晚舟衣服用黃色是代表人民、直升機用紅色代表祖國。他想表達國家通過不懈努力，將人民從險境中拯救出來。

烏合麒麟是近年在中國網絡迅速出圈的政治畫師，他的作品多因抨擊西方政治、緊跟時事熱點，畫作充滿細節和隱喻而備受追捧。外交部發言人趙立堅曾多次點贊和轉載烏合麒麟的畫作。