中國領事館邀日本民眾赴新疆旅遊：全程公開透明　已有435人報名

西方國家持續以新疆議題指責中國人權問題。中國駐大阪總領事館日前發布消息稱，將招募日本遊客赴新疆旅遊，感受新疆實況，目前已有435人報名。



中國駐大阪總領事館12月2日發布題為「新疆是個好地方——疫情後赴中國新疆旅遊招募」的訊息，面向日本國內募集在疫情結束後赴新疆旅遊的人群。

文章稱，「新疆是個好地方。然而，近些年來，關於新疆的誣衊和謊言層出不窮，引起了極大的誤解，極大地損害了新疆和中國的形象。」所以，為了讓各位親自確認新疆的情況，中國駐大阪總領事館面向日本人募集有意向的人士，計劃在明年新冠疫情結束後赴新疆旅遊。「請來新疆，親眼見，親耳聽，用心感受。」文章還給出了報名鏈接。

該活動引發日本媒體關注。大阪領事館相關人士12月5日回應，該活動的目的是增進理解，目前已經有435人報名，計劃等疫情結束後出發。

充滿濃郁地域文化和民族風情的新疆：

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有日媒指出，中國領事館的文案將新疆的「美景」、「美食」和「美人」作為宣傳重點。報道稱，新疆是中國的熱點敏感地區，一些日本網友擔心赴新疆旅遊是「單程旅行」，「旅行中可能會被監視」。中國總領事館則回應稱，屆時訪問全程公開透明，大家不用擔心。

11月底，日本首相岸田文雄在出席第十三屆亞歐首腦會議時聲稱對香港、新疆人權問題「深表關切」。中國外交部發言人對此表示，日方就所謂涉港、涉疆問題對中國進行無理指責，中方堅決反對。涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是反恐怖、去極端化和反分裂問題。中國政府依法打擊暴恐活動，恰恰是對新疆各族人民人權的最好維護。