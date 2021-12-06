中國向大馬捐疫苗　《玻璃心》黃明志「超酸感謝文」吸4.8萬Like

馬來西亞外交部長希沙穆丁（Hishammuddin Hussein）近日訪問中國，與中國外交部長王毅進行「中馬高級別合作委員會」會議後，中國宣布捐贈大馬200萬劑科興疫苗，並表示要加強與大馬在疫苗研究、開發、生產上的合作關係。

日前以歌曲《玻璃心》關注度爆表的馬來西亞籍創作歌手黃明志，5日在Facebook發文「感謝」中國捐疫苗給大馬，內容實則諷刺中國「亡羊補牢」，又指獲贈疫苗的保護力極低，「但別人送的東西還是要感謝一下」。



黃明志寫道：「感謝中國捐疫苗給大馬！雖然當初隱瞞疫情，推卸責任，將病毒傳到全世界；但現在願意以實際行動做出補償，這種亡羊補牢的精神還是值得稱讚的。也算彌補回李文亮醫生，張展和陳秋實犧牲，真的很感動。」

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他又指，事情一碼歸一碼，「雖然科興的保護力極低，但別人送的東西還是要感謝一下。就好像過年拿紅包，無論裡面的錢是多少，我們都一樣要說『恭喜發財』。最後我要『代表』馬來西亞政府官員感謝中國的200萬劑科興疫苗，恭喜發大財囉！」

帖文迅速吸引4.8萬人讚好，黃明志隨後留言道：「很多人勸我，不要一直在網絡上放炮。但你知道嗎？當初是誰把病毒傳進馬來西亞？迄今已葬送了三萬多條生命，這些人都是無辜的……Forgive but never forget！我身為一個馬來西亞人，你可以勸我慢慢原諒，慢慢放下。但你不能逼我！」強調「身為馬來西亞人，不要忘了是誰隱瞞疫情，害我們的國家被病毒入侵，死了三萬多馬來西亞人，無數人失業，公司倒閉。」

目前人在台灣的大馬歌手黃明志，10月才推出新專輯「鬼才做音樂」，其中一首《玻璃心》隱喻中國「小粉紅」透過翻牆，在網上四處出征攻擊與辱罵意見相反的人，一上架YouTube就引發轟動，迄今吸引逾3490萬次觀看數，得到82萬個讚好。不過，黃明志和與他合唱該首歌曲的陳芳語，微博帳號隨即雙雙被封殺，歌曲也被從中國各大音樂平台下架。