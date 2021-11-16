《玻璃心》點擊破3千萬　黃明志稱仍敢去大陸：我是大馬籍應沒事

黃明志與陳芳語對唱的《玻璃心》點閱在4周內衝破3千萬，兩人15日在發片記者會合體首唱，打趣稱幾乎成為限定組合，邀約常常綁在一起。



對於歌曲後續效應，像是微博被關、歌曲被大陸下架等，黃明志說：「我不覺得我被禁，被禁的是不能聽這首作品的人。」

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黃明志表示創作自由是普世價值，以往在大馬宣傳電影、音樂不時遇到阻礙，希望不論哪個國家都能讓大家更自由地發揮靈感。未來會再去大陸嗎？他說祖墳在海南島，有幾次清明時節會去祭祖，上次去是3年前拍MV：「我是大馬國籍，應該沒事吧！」

對於《玻璃心》MV中棉花、韭菜、熊貓、蝙蝠等元素遭疑有辱華之意，他說每個觀眾都有不同解讀，意念留給大家想像，「我在花絮中有說要愛護小動物，像我不吃蝙蝠」。他很開心如今在創作方面不受限制，因為發自內心的創作才是好的創作，「不會怕再挑戰尺度，只要YouTube沒禁就好」。

他和王力宏對唱的《漂向北方》點閱超越1.8億，若《玻璃心》點閱破億打算如何慶祝？他直呼還有段距離，頂多開場粉紅色的瘋狂派對。讓他始料未及的是歌曲在中南美洲引起迴響，且很多商演指定他穿著MV中粉紅色造型登台，他苦笑說：「自己氣質不適合粉紅色，原本以為拍完MV就可以丟了。」

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