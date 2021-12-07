美媒：中國無偵-8超音速無人機速度可達7馬赫　比西方國家導彈快

中國無偵-8超音速無人機被指最大速度可以達到7馬赫，比西方國家現有防空導彈的速度快得多。



隸屬於中國航空工業集團的瀋陽飛機工業公司於12月5日發布最新文章。文中公布無偵-8無人機照片，並介紹稱，作為飛行高度足以睥睨一切的新型臨近空間裝備，無偵-8無人機今年首次亮相中國航展。通體黑色的它自帶「神秘光環」，酷帥的顏值、高冷的氣質、「過於先進、不便展示」的技術瞬時「圈粉」無數，受到海內外的廣泛關注，航空航天技術的高度融合使其為解放軍臨近空間裝備的發展奠定了基礎。

另據美國《軍事觀察》（The Military Watch）雜誌報道稱，「多個消息來源表明，無偵-8可以以6馬赫至7馬赫的速度機動和飛行，而目前西方的遠端空對空導彈，如AIM-120空對空導彈和流星導彈的飛行速度尚不及5馬赫，它們需要2倍以上的速度才能對無人機構成嚴重威脅。」

文章表示，無偵-8無人機的主要危險在於它能夠獲得「幾乎無限的能力」以獲取潛在對手的資訊。例如，它可以尋找美國驅逐艦和航母，然後將它們的座標發送給導彈部隊用於攻擊艦艇。該文作者認為，許多國家都在研製這種武器，但真正做到的只有中國。

文章總結稱：「目前，儘管多個國家都在研發其他高超音速飛行器，可能包括俄羅斯米格-41 PAK DP遠端截擊機。一些報告顯示，該截擊機的飛行速度可以達到5馬赫，但中國在這一領域贏得先機反映了其技術主導地位的日益增長的趨勢，並將為其提供飛行資料和操作經驗，這將有助於未來設計的發展，包括潛在的高超音速戰鬥機。」

無偵-8無人機在2019年國慶70周年閲兵式上首次出現，是中國目前首款已公開大型超音速無人機，被中國軍迷評價為「首款太空無人機，能在大氣層邊緣打水漂」。在飛行速度和飛行高度上，據稱已經遠遠超過美軍第一代「黑鳥」SR-71偵察機。