甲板佈局和航母類似　央視曝075海南艦最新動態近距離展示艦載機

中國自主研製的首艘075兩棲攻擊艦海南艦在今年4月入列，它被外界稱為「奪島神器」。解放軍周四（2日）公開海南艦最新動態，畫面中甲板佈局及艦載機清晰可見。



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央視軍事新聞周四發布海南艦最新演練畫面，畫面近距離展示海南艦艦島造型，甲板上停滿艦載機，工作人員指揮艦載機作起降訓練。

今年4月23日，解放軍海南艦入列。海南艦是中國海軍入役的首艘075型兩棲攻擊艦，亦是中國海軍最大的兩棲戰艦。

當日在同一基地，一同入列的還有055型驅逐艦大連艦和094A型戰略導彈核潛艇長征18號。中共總書記習近平到現場授軍旗。

央視首曝075海南艦內部畫面：

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央視曾在6月公布海南艦內部構造及海軍日常訓練畫面。報道稱，海南艦大約有15層樓高。艦船搭載有兩棲裝甲車、多型直升機、氣墊艇、坦克裝甲車、導彈、艦炮等；艦船內部有車輛庫、直升機庫，十分寬敞；直升機可通過升降機調運至甲板；此外，解放軍海軍作戰系統也十分現代化。

據報道，海南艦甲板佈局和航空母艦類似，採用緊湊型邊島式佈局，最大限度提高甲板作業面積。具備較強兩棲作戰和執行多樣化任務的能力，配備有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，具備較強的自防禦能力。

值得注意的是，海南艦的入列在當時引發外界關於「為武統台灣做實質準備」的猜測，針對相關問詢，軍方在當時並未否認。

近期台海局勢驟然升温，解放軍針對台海的海陸空演習力度加大。11月28日，解放軍派出27架次軍機繞台，其中，更首次派出目前大陸最大型的軍用飛機運-20運輸機。