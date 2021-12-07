遼寧11歲女童遭鄰居猥褻且殺人滅口　三次審判「愈判愈輕」將再審

遼寧葫蘆島市一名11歲女童6年前被猥褻殺害，兇手為同村的23歲鄰居趙建。

案件歷經一審、重審、二審後，趙建的判刑從死緩、限制減刑變成僅得死緩。女童家屬不滿「愈判愈輕」，在二審判決後再次提出刑事申訴，獲遼寧省檢察院立案，決定向遼寧省高院提出抗訴，建議再審。



據此前報道，女童陽陽在6年前被趙建拖到廁所裡猥褻，因害怕事情暴露，趙建其後以鎬頭多次擊打女童頭部，致其顱腦損傷死亡。作案後，趙建逃離現場，將衣服和身上的血跡洗淨，翌日還曾前往案發現場和其他群眾一起圍觀。

+ 1

案件在2016年開審，葫蘆島市中院一審以故意殺人罪、猥褻兒童罪，判處趙建死刑，緩期2年執行，並限制減刑。葫蘆島市檢察院隨後抗訴，指一審判決認定趙建有自首情節錯誤，此案量刑「畸輕」。遼寧省高院在2018年11月撤銷一審判決，發回葫蘆島市中院重新審判。不過，葫蘆島市中院重審後，變成只判處趙建死緩。

女童母親王東女士坦言不理解判決結果，葫蘆島中院在重審時，認為趙建在庭審中對故意殺人的主要事實翻供，不能認定為自首情節，但判決結果不再限制減刑，變成「愈判愈輕」。王東女士、葫蘆島市檢察院先後再次提出抗訴，獲遼寧省檢察院支持。

及至2019年11月20日，遼寧省高院二審宣判，維持原判。針對自首的爭議，裁定書指出，原審判決認定，趙建在其家中被公安機關抓獲。但經查，公安機關在傳喚趙建時並未掌握該案的犯罪線索和證據，僅因形跡可疑將其傳喚至公安機關。趙建主動交代犯罪，應視為投案自首，第一次一審判決前其如實供認自己的罪行，「雖然此後其對自己的行為有所辯解，但能如實供述猥褻兒童及持械擊打被害人要害部位的主要犯罪事實，故可認定為自首」。

王東女士仍然不滿判決結果，再次提出抗訴，認為女兒死得極其慘烈，趙建作案極其殘忍，「我不會諒解，只求兇手被判處死刑立即執行，而不應是緩刑。」遼寧省檢察院接獲抗訴文件後，在本月初立案處理，並於近日向王東女士出具刑事申訴結果通知書，認為遼寧省高院作出維持原判的裁定，對趙建定罪準確，但量刑明顯不當，決定向遼寧省高院提出再審建議。

遼寧省檢察院認定趙建的定罪準確，但量刑明顯不當，決定向遼寧省高院提出再審建議。（紅星新聞）

通知書指出，針對王東所提出趙建不屬於自首，且應當認定為強姦罪的問題，遼寧省檢察院覆查查明，應當視為自首，且不能證明趙建具有強姦故意和實施強姦行為。但趙建進入未成年人住所，採取暴力手段，對不滿12周歲的兒童實施性侵害，且殺人滅口、毀滅證據，主觀惡性深，社會危害性極大，依法應當從嚴處罰，雖然認定自首，不足以從輕處罰。