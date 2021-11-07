山西女被銀行職員轉走1200萬存款　法院一審判決「自擔8成責任」

家住山西清徐的丁女士2019年3月起向其在清徐農村商業銀行的戶口存款1200萬元（人民幣．下同），但事後遭到身為其外甥女婿的銀行職員王某某轉走。

丁女士就當中500萬元款項狀告涉事銀行，當地法院一審判決銀行承擔2成責任，丁女士則要自擔8成責任。丁女士家人不服判決，已提請上訴，並稱將對另外700餘萬元款項提訴。



據《極目新聞》報道，這1200萬元的存款是丁女士奮鬥大半輩子的積蓄，當時她答應王某某請求，為幫後者完成存款任務，將1200萬元分4次存入自己在該銀行的戶口。

丁女士收到銀行回執及銀行微信公眾號的存款提示後，原本以為可以按期獲利，但王某某卻以幫其代領禮品為藉口，偷偷轉走上述款項。丁女士兒子王先生稱，他們發現500萬元存款被王某某轉往其父親戶口，事後王某某仍在該銀行正常工作近4個月。直到2019年9月前後，丁女士報警後，警方才將王某某帶走調查。

王先生引述警方說法指，王某某因私自放貸謀利造成「死帳」無法追回，只得「拆東牆補西牆」，把儲戶存款私自取出，轉入自己或家人名下以彌補巨額窟窿，其先後將丁女士的1200多萬元，用假回單、假業務、「代辦」等方式轉走。

雖然王某某因犯詐騙罪，一審、二審均被判處無期徒刑。不過，王先生母親經王某某之手不翼而飛的1200多萬元存款，卻分文沒有追回。於是，丁女士去年4月委託律師對其中2筆存款共計500萬提起訴訟，請求清徐農村商業銀行承擔責任並賠償損失。

耗時17個月後，清徐法院於今年9月作出一審判決指，丁女士對這500萬元存款承擔8成責任，銀行承擔2成責任。

丁女士戶口的錢被銀行職員轉走，法院判自擔8成責任。（上游新聞）

據清徐縣法院出具的一審民事判決書顯示，清徐農村商業銀行辯稱，王某某是以代理人身份幫王先生母親辦理業務，業務辦理過程中持有儲戶的存單、身份證原件及王某某本人的身份證明，將儲戶存單中的300萬存款取走符合法律規定的流程；另外200萬元，則已「包含在前訴300萬之中」，認為屬於重複起訴。

法院認定，王先生母親作為儲戶應當對資金安全負有注意義務，她將存款單及身份證交給王某某讓其領取禮品，雖然儲戶及王某某均認可是領取禮品，但均未提供相關的證據予以證實，且儲戶也未在存單上註明讓王某某持存單僅限於領取禮品的字樣，儲戶作為成年人，應當預判到存單和身份證交給別人可能會造成存單被支取的風險，但其放任該風險的發生。因此，儲戶在本次存款造成的損失中存在重大過錯，應承擔相應的責任。

法院又指，涉事銀行未在該案存款損失中未盡到足夠的管理職責，未盡到嚴格的注意資金安全的義務。故此，作出上述判決。對於一審判決，丁女士的兒子王先生表示不服，已提起上訴；另外700多萬以理財產品轉存的款項，則將考慮異地起訴。