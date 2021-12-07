新冠肺炎｜廣東暫停跨省團隊旅遊　宣布停止「機票＋酒店」業務

內地連日來新冠肺炎疫情持續，據廣州日報周二（7日）報道，廣東省文化和旅遊廳日前下發《關於暫停跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務的通知》。

通知稱，各地文旅部門要嚴格做好轄區內旅行社外防輸入工作，不得經營出入境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務，不得以任何形式搞變通。旅行社及在線旅遊企業要暫停經營旅遊專列業務，嚴格控制旅遊團隊規模。



這份通知說，嚴格執行跨省旅遊「熔斷」機制。12月3日起，各旅行社及在線旅遊企業立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，待全省全部為低風險地區後，可自行恢復經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。但不得組團前往中高風險地區旅遊，不得承接中高風險地區旅遊團隊，不得組織中高風險地區人員外出旅遊。

通知指，嚴格落實省內遊疫情防控措施。旅行社及在線旅遊企業要嚴格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》要求，從嚴從緊、從細從實做好遊客招徠、組團、交通、食宿、遊覽等各處環節的疫情防控工作，嚴格控制旅遊團隊規模。

通知又指，各地文化和旅遊部門要指導轄區內旅行社及在線旅遊企業密切關注目的地風險等級及防控要求，進一步加強風險研判，合理規劃線路，依法妥善處理團隊行程調整和遊客退團退費等事宜，維護遊客與旅遊企業的合法權益。加強在途團隊遊客疫情防控，強化遊客健康監測和安全管理。