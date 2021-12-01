三孩政策｜廣東孕婦可享178日產假　再婚夫妻可「重新」生三子女

內地官方推出三孩政策後，相關的配套措施一直備受關注。為緩解家庭生育壓力，多省份近日修改相關條例延長女性產假。廣東省今日（1日）宣布，女方在國家規定的98日產假基礎上，可再享受80日獎勵假，合共178日，而男方亦可享15日陪產假。



廣東省十三屆人大常委會第三十七次會議，表決通過了關於修改《廣東省人口與計劃生育條例》（以下簡稱《條例》）的決定，明確了新增父母育兒假、獨生子女護理假，建立普惠托育服務體系等內容，自決定公布之日起施行。

《條例》簡化了再生育管理，明確再婚夫妻可以生育三個子女，不再對再婚夫妻之前生育的子女進行合並計算。此外，《條例》刪除了與三孩政策不相適應的制約措施，包括刪除社會撫養費征收、婚育證明違法責任和強制執行等內容。

廣東省明確再婚夫妻可以生育三個子女，不再對再婚夫妻之前生育的子女進行合並計算。（視覺中國）

《條例》規定女方在國家規定的98日產假基礎上，再享受80日獎勵假，總計178日，男方享受15日的陪產假。育兒假方面，規定在子女3周歲以內，父母每年各享受10日育兒假。護理假方面，父母年滿60周歲以上的獨生子女，每年有5日護理假；父母患病住院治療的，其子女每年有累計不超過15日的護理假。

《條例》還新增生育支持措施，提出各級政府應當採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。配租公租房時，可根據未成年子女數量在戶型選擇等方面給予適當照顧。並鼓勵有利於照顧嬰幼兒的靈活休假和彈性工作方式，採取靈活安排工作時間、減少工作時長、實施遠程辦公等措施，為家庭嬰幼兒照護創造便利條件。並要求保障婦女就業合法權益，為因生育影響就業的婦女提供就業服務。

《條例》還明確要推動建立普惠托育服務體系。包括鼓勵和引導社會力量興辦托育機構，支持機關、企業事業單位、工業園區、學校、商業樓宇及青年女職工集中的單位在工作場所為職工提供托育服務，有條件的可以向附近居民開放。以及支持有條件的幼兒園開設托班，招收適齡幼兒。