上海最強擦鞋仔讚老闆「掌握萬物規律、有天眼」　央視批個人崇拜

日前一篇《秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩》在內地網絡廣泛流傳，文章極盡吹捧，被網民稱為是「職場馬屁的範本」，文章列屬集團總裁陳浩的「豐功偉績」，稱其「有天眼」、「掌握萬物之規律」。



事件引發熱議後，該公司刪除該篇文章，不過公司虛假宣傳、一年收到400多件客訴的消息也被翻出。央視在12月8日批評這是「赤裸裸的個人崇拜，此類現象蔓延，很容易演化成職場PUA」。



日前，在上海文峰集團內部員工的微信公眾號「今日文峰」刊登一篇《秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩》，文章稱陳浩「掌握萬物之規律，凡是經過其大腦和眼睛，一切都變得通透」「是首屈一指的360行狀元大滿貫」「浩哥的思想是幫助我們成功的唯一方向」稱讚他「有天眼、是神人」，引發網民熱議。

據了解，該集團總裁陳浩喜歡搞個人崇拜，公司及門店都放滿他的相片，公司更有《十頌浩哥》的企業歌曲，企業員工要學習「浩哥思想」。除了企業文化特殊，上海文峰公司存在企業管理問題，一年內收到400多起消費者投訴，被上海消保委約談兩次稱其「商業模式或暗藏重大風險」，更曾因吹噓該公司產品可以對抗病毒而被罰款50萬人民幣。

央視批「赤裸裸的個人崇拜」

央視發文提到，這篇文章發佈在該公司微信公眾號，能夠突破員工圈層壁壘，沖上熱搜，必定還是有點東西的，「畢竟有多少人，能拍出如此令人瞠目結舌的『彩虹屁』呢？」

文中批評，該秘書不僅把老闆肆無忌憚吹上天，還對其高消費享受進行別具一格的解釋，「穿衣不重樣是錯覺，真相是調整搭配舊衣服」「住好一點的酒店是為了去學習人家如何打造環境」執意要把老闆塑造成一個勤儉節約的形象，這種馬屁，拍得違背科學規律、「超出人的認知，離譜、失真、虛假」。

文中提到，根據該公眾號的歷史消息，老闆從機場到店裡全程都有鮮花掌聲和紅地毯，內部開會時現場猶如領導人講話一般佈置，「將變異的吹捧作為自己的主流價值，宣揚、打造，映照出的是畸形的企業文化」。央視提出，此類現象的蔓延，最終很容易演化為職場PUA。

文中末段表示，員工與老闆的關係雖有上下級之分，但在人格上始終是平等的。而上海文峰的員工對領導極盡吹捧，甚至將其神化，實質上扭曲了平等的僱傭關係，要防範企業以文化之名對員工實施精神控制。