一箭五星發射成功　內地民營火箭首次實現一箭多星商業發射

中國谷神星一號（遙二）運載火箭發射升空。此次發射任務實現了國內民營火箭首次連續發射成功和首次一箭多星商業發射的新突破。



據《環球時報》12月8日報道，12月6日12時12分，由星河動力航天公司研發的谷神星一號（遙二）運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空，將五顆商業衛星精確送入500公里太陽同步軌道。

搭載5顆商業衛星的谷神星一號（遙二）運載火箭發射成功。（微博@我們的太空）

此次發射任務是星河動力航天繼2020年11月7日完成谷神星一號（遙一）發射任務後的第二次發射，任務的成功也實現了國內民營火箭首次連續發射成功和首次一箭多星商業發射的新突破。

谷神星一號運載火箭是星河動力航天自主研製的四級小型商業運載火箭。該型火箭致力於為商業微小衛星提供質優價廉的定製化發射服務。火箭的一級、二級、三級均採用固體發動機，四級為液體上面級。火箭直徑1.4米，全長約20米，起飛重量約33噸，500公里太陽同步軌道的運載能力達300公斤。

此次發射升空的谷神星一號（遙二）運載火箭共搭載有5顆商業衛星，分別為長光衛星公司的「天津大學一號」紅外觀測衛星、天儀研究院的「寶醖號」和「麗澤一號」科學試驗衛星、中科星睿的「金紫荊五號」遙感衛星、零重空間的「金紫荊一號03」遙感衛星。

此外，星河動力航天公司同時還在開展中大型可重複使用運載火箭「智神星一號」的研製。據星河動力航天公司工作人員透露，「智神星一號」火箭計劃將於2022年末至2023年初實現入軌首飛。