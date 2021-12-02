相距4000千米　中歐火星探測器成功試驗在軌中繼通訊

據微信公眾號「中國探月工程」發布消息，中國「天問一號」任務團隊與歐洲航天局「火星快車」任務團隊開展合作，成功在軌中繼通訊試驗。。



據介紹，在試驗前，中歐雙方團隊已有向各自探測器上行指令，做好準備。在約定時刻，先是「祝融號」向「火星快車」發送測試數據，通訊距離約4,000千米，通訊時長10分鐘。「火星快車」接收數據後轉發給歐洲太空總署所屬深空測控站，測控站接收後發送給歐洲太空控制中心（ESOC）。ESOC再轉發至北京航天飛行控制中心，由中方技術團隊解譯後，判讀數據的正確性。

「祝融號」和「火星快車」中繼通信示意圖。（微信＠中國探月工程）

所謂中繼通訊受，是指因受重量和體積約束，火星車直接對地通訊能力較弱，無法滿足大量數據傳輸需求，因此需要將數據發送給距離較近的火星軌道器，由通訊能力更強的軌道器轉發給地面接收系統。

一般情況下，在建立中繼通訊前，軌道器會先向火星車發送一個「發起」訊號，隨後火星車回覆「確認」訊號，然後雙方建立穩定的雙向中繼通訊鏈路。「火星快車」軌道器本身具備「盲收」功能，但在過去十多年裏一直沒有機會實際使用。歐洲太空總署表示，此次試驗是「火星快車」在軌驗證「盲收」模式的很好機會。

根據數據判讀分析結果，中歐團隊確認「祝融號」和「火星快車」配置的中繼通訊設備接口匹配，符合國際標準，傳輸數據內容完整正確，試驗取得成功。後續，雙方將在本階段試驗的基礎上，進一步開展科學數據中繼通訊合作。