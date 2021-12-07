中美齊切台海香腸　台灣在「戰前預備期」能如何自處？

在2021年末的此刻，「台灣牌」已然成為西方挑戰中國的「萬用卡」，不只是美日澳等國早早做此認定，如今就連歐盟，乃至若干歐洲小國也搶搭效仿了「以台製中」的招式，樂此不疲，期待藉此好刷滿一波「反中」點數。
12月的台灣機場，延續蔡英文政府亟欲對內外彰顯的「外交高光」，魚貫接待了來自美國會議員、波羅的海三國（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）議員和斯洛伐克經濟部次長率團訪台，台灣價值在民進黨政府借力美國下積極發光，企圖讓台灣得漸入國際民主國家的主流之林。
單從台灣內宣的角度來看，台灣引以為傲的民主實在高大上，亦重寫了老掉牙的民主和平論——民主國家間不只不容易發動戰爭，民主甚至得以確保防止威權進犯。相對於台灣偕同美歐等國在消磨一中原則的道路上高歌猛進，北京的反應顯得照本宣科，該有外交譴責沒少過，延續以軍機壓力試探台海的作為也不因外在介入而卻步，甚至首度加派了空中加油機運油-20於台灣周邊至第一島鏈空域進行空中加油訓練，加重了台灣軍方在台灣東部的戰備壓力。
伴隨新冠疫情不止，國際權力格局重組造成的秩序混亂，於各項議題分歧顯著的美中兩國目前最大的共識，似乎是台灣問題茲事體大，必要發揮。事實上，美中兩國回應台灣問題的方式也有志一同，頻頻在軍事、政治與外交關係上以切香腸的方式，試探對方底線，一佔地就為王，零和態勢的張力只能放，不能收。
兩相對照，美國方面率領西方旗下盟友有默契地藉與台親近，侵略高懸國際的一中原則，嘴裏說着遵守一中政策，但行動上分分秒秒都在虛化並破窗一中，一時間確實讓北京難有斷然的反制。另一方面，北京遣軍機加重台海軍事與安全上的壓力，飛掠台灣周邊防空識別區（ADIZ）已是家常便飯，成為「舊常態」，起初的差別尚有區域與出動機艦數量上的多寡，如今這些在媒體的報道上，大多沒有了分別，北京對台企圖營造的温水煮蛙與狼來了的效果，正在台灣內部醖釀。
是以，美中兩國都心知肚明，解決台灣問題之日尚未到來，此前各方都將處在一個綿長又細微變化的「戰前預備期」：以增加己方籌碼、營造損彼利己環境為優先。因此，美中在台灣問題上漸進試探、遊走灰色地帶、偶爾踩踏對方紅線的游擊戰作為必須持續，而兩強最大的差別只在於「戰前」，北京主觀上自當有「非不得已不惜一戰」的認知，華盛頓則壓根沒有出兵保台的主觀衝動，所謂的「戰前」只是對台海局勢的客觀陳述。
由此觀之，對於頻頻被利用的台灣而言，輿論的反應已經做出了回答：喜憂參半。喜的來源自然是美國為主，舉凡美國官員、國會議員高調抵台，哪怕是停留一天，都能讓台灣上下吃下定心丸，踏實非凡。憂的來源除了北京對台一直以來的文攻武嚇、經濟連帶與融台措施分化外，更多的不安還是來自於美國。可以說，長年下來，台灣的「北京憂慮」早已是一項定量，真正帶給台灣對於自身前途的不安全感，來自於美國時而對台表現力挺，又時而口惠不實，甚或為緩和與北京關係而倒打一把。
美中帶給台灣前途與安全的不定性，顯然造成台灣官民的情緒隨美中波動、操之不在己的結果，使得台灣政府只能經常廉價地為自己加油打氣鼓舞民氣，或喊話壯膽挽救民心，長期以往，精神狀況實在堪慮。但台灣安全問題豈是情緒反應的問題？情緒可以波動，但台灣的安全又豈能在這周安全、下周不安全的循環反覆間度過？
更重要的一點是，儘管美中都在台灣問題上「切香腸」，但兩造切的方式與內涵存在虛實差別：以北京對台加強軍事壓迫為例，解放軍機繞台、乃至花式調遣無人機、空中加油機加入演練，均是以增量的方式表現其「切」的藝術，輔以多款新鋭軍備成軍服役，北京正以充實自身實力的方式去對台海安全的遊戲規則重新定義。反觀美國及其扈從國家大行「以台製中」，目前持以的「切」術，係以務虛「一中」為其策略骨幹，基本是以對中減法的概念表現之，只要以美國為首的西方國家一天不敢否定一中，渠等便無法在挺台的力道與實質上，提供任何的增量。這一來一往間，北京對台「切香腸」的進迫是實力加值，來自華盛頓的「切」更多的是在概念上、在中國的政治紅線上進行干擾，而非直接頒予台灣紅利，此消不等於彼漲的迷思，小本經營的台灣但願明瞭。