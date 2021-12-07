解放軍核潛艇台海「浮航」？　CNN引專家：有重大問題需回廠檢修

美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，一艘解放軍094型戰略核潛艇以浮航的形式通過台灣海峽，並表示「這類潛艇公開遠距離浮航幾乎可說是聞所未聞」。



美國有線電視新聞網12月3日報道，美國海軍學會專欄作家、潛艇專家薩頓（H. I. Sutton）表示，通過對歐洲航天局「哨兵-2」號衛星於11月29日10時拍攝的照片進行分析後認為，這艘解放軍戰略核潛艇當時正在通過台灣海峽，旁邊還有一艘水面艦艇護航。

報道稱，094型戰略核潛艇備受美國關注。根據五角大樓的說法，它搭載有12枚射程超過8,000公里的「巨浪-2」潛射導彈，足以打擊美國東北部。因此有關094在台海公開上浮航行的報道立即引起了美國方面的各種猜測。

薩頓指有解放軍核潛艇在台海「浮航」：

BREAKING, new #OSINT, Chinese Navy (PLAN) missile submarine in Taiwan Strait, see https://t.co/jd84G5TT24 pic.twitter.com/AKDHtdDUfJ — H I Sutton (@CovertShores) November 29, 2021

CNN引用前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）的話稱，戰略核潛艇進行遠距離浮航的行為「令人困惑」，幾乎可說是「聞所未聞」。他猜測稱，這可能代表核潛艇存在重大艇體或工程問題，解放軍擔心它在潛航時會存在風險，才以浮航的方式返回北方的造船廠接受檢修。他還以美國「康涅狄格」號核潛艇的遭遇為例稱，後者在南海撞上海底山脈後艇體受損，最後也以浮航的方式返回關島基地。

此外，舒斯特的另一種猜測是「這可能只是中國最新的『秀肌肉』行為」，畢竟2021年美軍已11次派軍艦通過台灣海峽。

「美國之音」網站12月4日則引用大陸知名軍事公眾號「科大烽火」的說法稱，094型核潛艇上浮穿越台海更可能是因為台灣海峽太淺了，平均水深只有60米，水下地形也比較複雜，排水量近萬噸的戰略核潛艇潛航時存在危險威脅；如果選擇繞行台灣東部的深海海域，又可能會遭到美國海空軍監視。

台灣《聯合報》12月5日引用「中華戰略學會」研究員張競的話稱，相關報道所依據的衛星照片過於模糊，實在難以看出究竟是何種艦船，「如何能從這張衛星照片判斷出該潛艇的動態甚至還能精細到型號？」他表示，這些媒體僅根據薩頓在社交媒體上公布的模糊訊息，就開始穿鑿附會捕風捉影，將許多毫不相關訊息聯繫在一起，甚至杜撰「該潛艇發生故障無法下潛」等虛假情節，並言之鑿鑿地指稱其為返回華北進行整修，「荒唐離奇到不可思議地步」。

張競還表示，各方對於監控中國大陸軍事活動本來就投入大量資源，假若解放軍戰略核潛艇高調上浮通過台灣海峽，肯定應該是專業的情報蒐集與海域監控部門先行獲知其動態，而絕對不會是從這種粗糙分辨率的衛星照片判讀得出。因此他認為，西方媒體通過「潛艇專家釋放消息，其實是項莊舞劍另有用意」。