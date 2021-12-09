稱開戰主動權在大陸　台國防部長指示：處處皆戰場、時時都訓練

台灣藍營政界、學界人士擔憂兩岸在台海有擦槍走火的可能性，並批評民進黨當局不停地「加油添火」。而台國防部長邱國正認為，台海是否開戰的主動權在大陸手中，並於近日下達了「處處皆戰場、時時都訓練」的命令，要求台軍密切掌握台海情勢。



據中國台灣網周三（8日）報道，軍方出身的國民黨立委吳斯懷直言，雖然目前兩岸開戰的可能性很低，但民進黨當局若繼續火上澆油，台海衝突或將不可避免。而友台國家都與大陸有着密切貿易關係，不可能因為友台放棄經濟利益，台灣最終恐將淪為美日等國的「棄子」。

台灣淡江大學戰略研究所教授黃介正也認為，對美軍購並不代表台軍軍力的提升。從奧巴馬到拜登，美國對台軍售的項目，實際上從抵達台灣、編成部隊再到形成戰力，至少需要6年到10年的時間，並不是一經買賣，台灣防務就能馬上變強。

值得注意的是，台防務部門周二（7日）晚間再度發布訊息，稱解放軍當天派遣9架次軍機進入台灣所謂「西南空域」巡航，包括6架次殲-10戰鬥機、2架次殲-16戰鬥機及1架次運-8遠程干擾機。

對於解放軍軍機是否為針對性操演，邱國正未作回應，僅稱近來台海形勢很嚴峻。儘管如此，邱國正仍向台軍下達了「處處皆戰場、時時都訓練」指示，他稱，儘管大陸手握台海戰爭主動權，但台全軍仍要密切掌握敵情，提升自我防衛能力，捍衛台灣安全。