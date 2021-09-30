限電｜一家四口困𨋢、山洪預警軟件失靈　東北人如何應對停電？

東北多地連日都出現「拉閘限電」情況，由於未有提前通知停電，有關措施嚴重影響居民的日常生活。雖然國家電網表示將全力以赴保障基本民生用電需求，最大可能避免出現「拉閘限電」情況，但對於東三省部分居民而言，面對停電成為眼下最現實的「生活」。



手機僅餘12%停電

《紅星新聞》報道，小咚（化名）住在黑龍江一村莊內，9月24日下午4時許，天色已開始漸暗，家中卻突然停電。斷電後，由於家中停水又沒有桶裝水，且未能使用電磁爐煮飯，一家人只能出門走走。在路上，小咚發現紅綠燈都熄滅，但因為村內車流量較少，交通沒有混亂；在廣場上，不少村民都在聊天，但內容無非是「啥時候能正常供電啊？這是怎麼回事啊？你家怎麼做飯啊？都吃啥啊？」。

幸好，當地有餐館自備發電機供電，小咚一家乃至一眾村民的晚餐才有着落。小咚回家後，翻出多年不用的蠟燭點上，直到當晚九時許，供電才回復正常，原本在床上閉目養神的她立即起身，儲備飲用水、生活用水，再為早已關機的手機充上電。

惟好景不常，翌日上午9時許，小咚發現家中又再停電。不久後，村內發布通知稱，將來會不定時限電，「看到通知的那一刻，我的內心是崩潰的」。她表示，後來在網上發現東北很多地區都發生類似的情況，「原來大家都停水停電啊，看來我並不孤單」。

為應對突然停電的情況，小咚一家每日都會提前儲水，為手機充滿電。雖然突然停電令不少人感到不便，但小咚認為「拉閘限電」情況不會持續太久，也不擔心會影響冬季采暖，相信國家是要保障居民正常生活。

有東北居民翻出了多年不用的蠟燭。（紅星新聞）

一家四口被困升降機

9月26日上午9時許，吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市的劉姓夫婦，像往常一樣帶着1歲的女兒和4歲的兒子出門。他們步入升降機後，前一秒還在討論「今天早飯吃什麼」，未幾就突然感受到一股外力，升降機隨即停止運行，「像剎車一樣的感覺」；升降機內的燈光亦驟然熄滅，只留下散發着微弱光芒的應急燈。

劉先生想到有可能是「拉閘限電」而停電，於是安撫一對兒女，並與妻子研究如何離開升降機。他們起初使用升降機的求救鈴與應急求救電話，但反覆按了多次仍未有人回應，之後又致電物業與物業經理，均沒能撥通。由於手機訊號微弱，他們在多次嘗試後，最終成功與鄰居聯繫上。

在鄰居的指引下，物業工作人員到達現場，發現升降機是被困在樓層中央的牆內，沒辦法直接施救，於是找上升降機維修人員。最終，維修人員以手動操作，將升降機重新搖回三樓。劉先生稱，本次被困升降機是他們第一次遭遇限電，之後2天內小區都沒有停過電。至於當時物業為何沒有接聽電話，對方解釋稱是因為突然停電後，工作人員趕去手動開啟車庫大門，才錯過電話。

劉先生一家被困升降機。（紅星新聞）

失靈的山洪預警軟件

9月26日，在遼寧省丹東市某水庫工作超過20年的王先生，發現在接收遙測水位站和遙測雨量站的數據時，總會出現信號中斷的情況，導致數據未能傳輸至水庫終端。據了解，當地水庫的主要職能為工程管理、水庫防洪和水利調運，同時從事水產養殖、發電、旅遊等經營生產，主要通過山洪預警軟件掌握雨情與水情數據。

他介紹，只要水位上漲，他們就能用該軟件實時監控，用數據控制水情及為水庫調度。由於傳輸出現故障，他們只能用人工彌補，即觀測員需要每天早上8時去幾百米外的水庫，人工觀測水位上下浮動情況並做好記錄，第一時間反饋給後方統計。

王先生稱，幸當地已經很久沒有下雨，近兩天水庫的水位漲勢緩慢，一天最多漲1、2厘米，「若是在汛期，水位漲勢快，需要數據精準，如果不能第一時間掌握數據，就會影響水庫調度，進一步影響到下游防洪安全了」。

對於東北地區因電煤緊缺、火電機組停機容量大、新能源發電電力偏小等導致電力供應緊張的問題，王先生指出，國家的水力發電佔總量比例較小，但水電是綠色能源，在雨量充沛的地區應大力發展水電站，並認為目前電價可以作適當調整，通過價格槓桿可以避免造成能源的浪費，同時也能吸引更多投資。