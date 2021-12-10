台海局勢緊張　央視釋出南海射擊演習影片稱「最大程度貼近實戰」

今年以來，中美在台海、南海較量更甚。日前，解放軍海軍黃山艦在南海某海域展開對海射擊等演習，報道稱演習最大程度貼近實戰，引發關注。



央視軍事頻道12月10日報道稱，在南海某海域，中國海軍黃山艦組織主炮對海射擊、實射干擾彈等課目訓練。據報道，該次演練最大程度貼近實戰，有效提升單艦實際使用武器水平和應急作戰能力，並釋出相關畫面。

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據了解，自蔡英文上台以來，美台互動頻繁，台灣方面也積極在國際尋求幫助，致使台灣與中國大陸關係緊張，中美關係也因台灣問題再度惡化。

近日美軍機軍艦在台海動作頻頻。中國智庫南海戰略態勢感知計劃引用衛星圖片表示，12月6日，美海軍一架P-8A反潛巡邏機先後進入黃海、東海空域進行長時間、大範圍偵察。

根據該智庫發布的消息，11月美軍對華抵近偵察行動刷新三項紀錄。 首先是月度偵察架次刷新記錄。據統計，11月，美軍累計94架次大型偵察機前往南海對中國進行抵近偵察，架次之高前所未有。

其次是單日偵察架次刷新記錄。11月4日，美海軍「卡爾·文森」號航母打擊群位南海活動期間，高達10架次偵察機前往南海偵察，強度超過2021年1月23日美海軍「羅斯福」號航母打擊群位南海活動時的7架次。

第三是抵近偵察距離刷新記錄。11月29日，美海軍1架P-8A反潛巡邏機穿越台灣海峽，行動期間最近距離中國大陸領海基線僅約15.91海里，刷新了2021年3月22日美空軍1架RC-135U電子偵察機創下的25.33海里的紀錄。

中國海軍也加強相關海域演習，據央視12月6日報道，解放軍海軍055型驅逐艦南昌艦近日在黃海舉行反潛演習，項目包括封鎖海峽要道等。報道強調演習海域漁船較多、非常接近實戰環境。

報道指，該艦連續4日4夜在黃海海域舉行反潛演習，圍繞艦機聯合反潛、編隊輸送護航、海峽要道封鎖等實戰項目。期間，南昌艦使用聲納數據處理應用系統，判別潛艇噪音、鎖定水面航行潛艇。

中國國防部言人吳謙日前指出，一段時間以來，美方在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了很多不負責任的話，做了不少挑釁性的事， 對此中方理所當然要進行針鋒相對的堅決鬥爭。對於美軍艦機在亞太地區大範圍、高頻度地抵近偵察、干擾挑釁、炫武示強等軍事活動，中方要求美方立即停止此類活動， 「不要撞了南牆也不回頭」。