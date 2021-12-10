瘋傳「深港最短距離會面地」　無數家庭湧至　相隔97米感動團聚

站在蓮塘帝景台小區南側的延芳路上，距離香港不到百米。11月週末的傍晚，天色漸漸暗了下來。羅湖蓮塘延芳路南側，晚風徐來，年輕女孩依在鐵絲網上，衝著手機輕聲說道，「我聞到了，一陣風剛剛吹過」。穿過鐵絲網再向南望，視線穿過深圳河，對面香港打鼓嶺的小路上，一個身影影影綽綽，那是女孩的男友。隔著深圳河，此岸彼岸，最近距離僅有97米。



幾週前，一對深港戀人偶然間發現了這個「深港最短距離會面地」，消息通過社交平台、深港媒體不斷分享，越來越多的人來到此地，與深圳河對面的戀人、親人們隔河相見。延芳路上，父母與孩子，老人與孫輩，妻子與丈夫，男孩與女孩，隔著細密的鐵絲網，借助望遠鏡，手機視頻、攝像頭，極力想看清對岸人的模樣。

讀小學一年級的小男孩，舉著自己的玩具望遠鏡，想看清楚對岸的爸爸，爸爸已經缺席他兩個生日了。另一個小男孩，騎在爸爸肩膀上大聲叫著媽媽，他的媽媽，在對岸搖著手臂喊著「寶寶」。「爺爺，阿嫲」，河對岸，一對小孩扯著嗓子，衝著延芳路上的老人喊。兩個跟著媽媽散步經過此地的小女孩，問她們的母親「我們也可以這樣見面嗎」。對面的年輕男子吹著口哨，大聲喊著家裡人的名字。延芳路上的老父親，打開手機攝像頭，把畫面放到最大，想看清楚兒子的臉。「好想跟他有個真真切切的擁抱啊，哪怕是隔著鐵絲網，碰一下手指也行」，跟男友結束一個小時的隔河相望後，女孩說。她與對岸的男朋友，距離上一次見面已經接近700天了。（特別說明：根據相關規定，鐵絲網不可觸碰。）

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父親，丈夫，女兒……生活裡缺席的這兩年

據深圳市口岸辦公室公佈數據，2019年，經深圳口岸通關的出入境人員日均66萬人次。這其中包括大量往返於深港兩地的雙城家庭或戀人。 2020年初，新冠疫情爆發後，深港兩地收緊通關政策，封關令最嚴厲的階段，往返深港一次需隔離28天。今天，距離2020年2月4日香港關閉5個連接內地口岸，已經過去了大約670天。600多天裡，很多親人、戀人還未曾見過一次面。

鳴鳴手裡拿著一個迷彩圖案的望遠鏡，那其實是他的玩具。這是周六，他沒去上計劃好的培訓課，跟著媽媽來到了延芳路上。早上起床時鳴鳴本想賴床，可聽到「見爸爸」，一下子來了精神。鳴鳴從4歲半長到了6歲半，從幼兒園中班升到了小一，在香港工作的爸爸，缺席了這兩年。每次在外面看見別的小朋友被爸爸抱在懷裡，他心裡羨慕得不行。去年，鳴鳴媽媽生了一次病，她把孩子放在父母家裡，自己一個人進了手術室，術後又一個人在病房裡待了好幾天。那幾日躺在病床上，病痛、孤單、分離之苦……百種滋味交集，「太折磨人了」。候宇站在鐵絲網邊，從鳴鳴手中藉到了玩具望遠鏡，他把手機攝像頭，放在望遠鏡的視角框裡，叮囑對岸的女友「站好，別動」，他想給對方拍一張盡量清晰的照片。侯宇與女友都是湖北人，倆人還是發小，三年前確定了戀愛關係，「如果沒有疫情，我們可能已經結婚生娃了」。他把望遠鏡還給了鳴鳴，嘴裡嘟囔著「對岸的網好像比我們這邊密」，最終，他還是沒能拍到足夠清楚的照片。

2019年年中，張荔與丈夫看中了文錦渡口岸的一套房子，此處與香港的直線距離比延芳路更近。丈夫在香港上班，每日往返深港。如果定居在此，丈夫從文錦渡口岸出來，步行幾分鐘就回到了家裡。疫情爆發後，房子還在裝修階段，剩下的事情都得張荔一個人張羅，她一個人盯著裝修，一個人搬家，一個人入夥。一年多過去，身在香港的丈夫，還不知何時能踏進新家，「沒辦法，他回來看我，回去就看不到老闆了」 。夫妻倆結婚多年，對張荔來說，老夫老妻在乎的不是相思之苦，而是被一再推後的備孕機會，丈夫是70後，她是80後，倆人在疫情之前就計劃生個孩子，現在夫妻倆最擔心的，是生育時機被一拖再拖。

11月底一個週末的下午，在電視上看到深港家庭此地會面的新聞後，朱玉潔找了過來，她住在緊鄰蓮塘口岸的四季御園，那個小區裡6成以上的家庭，過的都是雙城生活。她當初把房子買在口岸，也是為了方便定居香港十幾年的妹妹回深圳探親。朱玉潔父母已經80多歲了，將近兩年沒見過女兒，母親有時會在電話裡衝妹妹發脾氣，「是不是我死了你也不回來看我」。妹夫開車在蓮塘口岸轉過幾次，每次都能找到朱玉潔家的陽台，可惜樓層太高了，喊話兩邊還是聽不清楚。朱玉潔沿著延芳路，來回走了幾圈，在鐵絲網邊反复確認後，把手機定位發給了妹妹。倆人計劃著約個時間，隔著鐵絲網見上一面。

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被隔開的愛情

當然，延芳路鐵絲網這一側，最多見的還是年輕女孩。週六上午，袁媛剛來到延芳路，就被電視台的兩個記者攔下了。對著鏡頭還沒說上幾句話，她眼裡的淚已經出來了。這是袁媛第二次來到延芳路，上一周她和男友本來約好，她去蓮塘天橋，男友到香港白虎山，兩地相隔數百米，也能模模糊糊地看個人影。不料男友在白虎山下，始終沒找到上山的路。倆人心灰意冷本打算放棄，男友歸程時，搭乘的的士司機告訴了他這個地點。男友不敢耽擱，迅速把地點分享給了袁媛。幾十分鐘後，袁媛與男友終於隔著深圳河看到了彼此，「總算看見活生生的人了」，袁媛的淚一下子就出來了，失而復得的驚喜，令二人格外激動。

這是袁媛與男友相戀的第四年，最近一年她總會被朋友問「還沒分手嗎」，「身邊的人都不相信還能在一塊」。袁媛常關註一個以香港生活為主題的公眾號，每次看到有人在留言區講到深港戀人的分手經歷，她都要心裡一緊。兩地分隔的愛情格外難熬，「每天對著手機聊天，聊到最後已經沒什麼可聊的了」，長時間未能參與對方的生活，純粹靠視頻和對話交流，袁媛發現，倆人在不少時刻很難實現真正的共情和連結。這段感情能不能繼續下去，袁媛有過懷疑，倆人也為此吵過架，最終他們還是選擇繼續等，等待通關那一天。來了延芳路，看到河對岸那個人以後，袁媛拾回了「他在身邊」的感覺，她看到了新的希望。

「朋友們都笑我是望夫石」，周婧拿開眼前的望遠鏡，拽緊了手裡的狗繩，把跑到人行道中間的小銀狐犬拉到腳邊。狗是兩年前男友送給她的，養了沒有幾天，深港兩地因疫情收緊了通關政策，她和男友再沒見過面。比起上一周在蓮塘天橋上遙望白虎山，這一次周婧靠著手裡的望遠鏡，隔著深圳河兩岸細密的鐵絲網以及層疊的樹影，終於看清了男友臉上的表情。她伸開手臂，衝著河對岸比了個心。蓮塘天橋與白虎山相隔幾百米，上一周，周婧只能通過望遠鏡看到小小的人影。不過倆人當時比這一次見面還要激動不少，畢竟那是時隔兩年後，第一次真真切切地看到對方。「我男友當時說，好開心啊，這個比視頻開心多了。視頻看久了，總覺得那是提前錄好的。」平時，周婧會在電話裡，盡可能多地跟男友分享自己的生活，男友工作很忙，有段時間每天只有幾個小時的睡覺時間，但他還是堅持要跟周婧視頻。儘管如此，彼此太久沒有進入對方生活，依靠手機維繫感情，周婧還是能感覺到與實際相處的巨大落差，「找不到共同成長的感覺」。

倆人相戀3年，今年7、8月份，周婧接連提了幾次分手。那個階段，倆人感情日趨平淡，通關又似乎遙遙無期，長期起來的苦苦支撐令她身心俱疲，為此她找過幾次心理諮詢師。好在男友一直寬慰周婧，「總跟我說我們這麼愛對方，沒關係的，我會讓你找到感情的」。直到前段時間，男友才跟周婧透露，他一度也有過放棄的念頭。當時聽到這個，周婧心裡很是震驚，但很快就理解了，「其實他也有撐不下去的時候，正常人都會有這種想法」。

通關的希望

臨近12月，延芳路上隔河相望的人們，被最近的兩則消息攪得忐忑不安。11月26日，香港特首林鄭月娥公開表示， 內地與香港商討「通關」已達階段性成果。緊接著，香港確認兩例陽性病例感染新變異毒株「奧密克戎」。對於最近釋放的通關信號，袁媛不敢抱太大希望，這兩年她經歷了數次希望從山頂跌倒谷底的失落，「前一天新聞說可以通關了，馬上有了一點點希望，第二天又來個疫情新動向，立即澆滅了這點希望」，她形容自己「被新聞PUA了」。在倆人見面的前一天，周婧給男友寄去了一件自己的衣服，這在她眼裡，也是陪伴的一種方式。過了7、8月份的感情低谷期後，周婧腦子裡「想見到他」的念頭一天比一天強烈。周婧同樣被一次次落空的通關消息「傷害了無數次」，不過，她還是對最新的通關信號抱有極大期望，「我只能積極一點」，周婧知道，自己的態度對男友而言，也是支撐下去的力量。

這天下午5點，小宇跟朋友從梧桐山上下來後，特意拐到了延芳路。倆人都是香港人，前兩天在新聞上看到了這個深港最近會面地，趁著爬山即興轉了過來。小宇打開手機地圖，仔細研究對面打鼓嶺的位置，那是香港的偏遠郊區，聚集著十多條村子，距離市中心有一個多小時的車程，附近沒有地鐵，僅有幾條公交線路。小宇和朋友1年半前從香港來到深圳工作，如果兩地恢復通關，他們一周便可回去一次。今年以來，倆人4月份回過香港一次，下一次回去是春節，每往返一次，就意味著得接受長時間隔離。幾十分鐘前，小宇在弘法寺燒了香，許的願望是「早日通關」。

整條延芳路上，最歡脫的是小璇一家，她和父母站在鐵絲網邊，對岸是她的弟弟妹妹，妹妹在香港工作，弟弟在那邊讀大學。「過來啊，我做菜給你吃啊，過來啊，單挑啊」，小璇媽媽對著鐵絲網，來了幾個高抬腿的動作，衝著對面的孩子喊道。小璇一遍遍做著比心的動作，不忘提醒對岸的弟弟和妹妹接收。一家人有半年多時間沒見過了，「隔著河見一次，能不能緩解你們的思念？」 我問小璇。「沒有真真切切地吵一架，打一打，是無法緩解的。」

備註：除小璇、小宇外，其他人物皆採用化名。

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