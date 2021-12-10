江西夫婦中毒雙亡　留下8名子女最小僅9個月　親友：不會送福利院

江西宜春市日前發生一宗慘劇，一對30多歲的年輕夫婦在一起洗澡時一氧化碳中毒，結果雙雙亡故，留下足足8名孩子，其中最小的僅9個月，最大的也才10歲。該悲劇曝光後隨即引起輿論廣泛關注，不少網民紛紛關注孩子們的前景。對此，當地為這8名孩子申請孤兒補助，而死者的親友周四（9日）表示，不會接受領養，更不會把孩子送去福利院。



據了解，事發於袁州區竹亭鎮羅布村，該對夫妻洗澡時不慎出意外。法醫初步鑑定二人為一氧化碳中毒身亡，而網民則懷疑事件與洗澡時用的燃氣熱水器相關。據村幹部、鄰居等介紹，男方是跑運輸的司機，女方生前則全職帶孩子，平時鮮有時間下樓放鬆，其一家經濟壓力也比較大。而衛生院醫生稱，推測事發是在本月2日晚上，而直到翌日早上女兒起床才發現爸媽出事。

夫妻倆已在周三（8日）安葬，至於孩子，包括了6名女孩，2名男孩，其中1名男孩還有殘疾，他們目前皆由奶奶、伯父伯母照顧，當局正在為他們申請孤兒補助，每人每月均有1200元（人民幣．下同）生活費，直到18歲為止。同時，袁州區和竹亭鎮的政府部門事後分別給孩子的家屬送去了2萬元和5000元的慰問金，羅布村村委會並送去1000元和生活物資。

另一方面，孩子的數量之多也是輿論關注的一大重點，而袁州區民政局、竹亭鎮派出所均證實，8名孩子皆已上了戶口。竹亭鎮鎮政府工作人員表示，這對夫妻生育那麼多孩子確實違反了計劃生育政策，但因為他們的家庭條件一般，處罰無法執行；又透露生第4孩時，村委會曾作出勸阻，但二人堅持要生，故無法作出實質性干預。

孩子的姑姑們正幫其洗衣服。（楚天都市報）

此外，有網民提出想收養孩子，也有網民提出送孩子到福利院。不過孩子的伯父伯母已準備撫養。伯父周四表示，他當天已當面拒絕一對來自浙江嘉興的中年男女的收養請求，並強調不會接受領養，更不會送孩子去福利院。

據介紹，他自己有一兒一女，未來和妻子、母親需要照顧共10名孩子，而母親和妻子本來都是擺地攤做小生意的，現在這情況母親肯定是不能繼續擺攤了，且如果她身體出狀況，夫妻倆的壓力就更大。但他亦直言，不管是他自己的還是弟弟的兒女，現在都是他的孩子。伯母亦表示，希望孩子們能在一個充滿親情的環境下長大，這樣對他們的成長也有利。