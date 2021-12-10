台灣剩14邦交國　官媒：民進黨不思反省奴顏婢膝，被修理是自找的

中美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）12月9日宣布與中華民國（台灣）斷交，並承認世上只有一個中國。對此，台灣外交部發聲明回應稱，政府至感痛心與遺憾。

官媒新華社發表評論文章指，台灣民進黨若屢撞南墻不回頭，被「修理」那是自找的。



尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜（左）就任未滿兩年，尼加拉瓜就宣布與台灣斷交。（台湾总统府）

新華社稱，民進黨當局2016年上台以來，同樣場景已出現八次。而每一次民進黨都表達「痛心與遺憾」，無一例外批評當事國領導人「背信棄義」，指責大陸「無理打壓」，吹噓台灣「民主成功」，再披露所謂「斷交內幕」試圖給自己撈回一點面子。

新華社表示，民進黨當局碎碎念「拓展國際空間」，但卻越「拓」越窄。民進黨從來不思反省，所作所為無不是飲鴆止渴：「對大陸，他們無端挑釁、升高對抗；在島內，他們採取愚民政策、製造『綠色恐怖』；到了國際場合，他們鬧場耍賴、無事生非；對美國，他們更是奴顏婢膝、狐假虎威，以為攀上美國這根『高枝兒』，就可以安心唱台獨的曲兒了。」

新華社強調，當今的國際大勢，已不是誰想拉個圈子圍堵別人就能圍堵成的；當今的兩岸關係，主動權、主導權牢牢掌握在大陸手中。大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程，也絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

據了解，迄今為止台灣的邦交國僅剩14個，即美洲3個、加勒比海島國家4個、太平洋島國4個，南美洲1個、非洲1個、歐洲1個。