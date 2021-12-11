湖南高院女法官慘遭同鄉校友殺害　罪犯被執行死刑

湖南省高院女法官周春梅因多次拒絕，自己同鄉兼校友向慧提出的「向辦案法官『打招呼』」的請求，於今年1月12日慘遭對方殺害。

據「長沙中院」消息，經最高人民法院核準，周五（12月10日）法院依定程序對向慧執行死刑。



12月10日，罪犯向慧被執行死刑。（長沙中院）

消息指，長沙市中級人民法院5月19日以故意殺人罪判處向慧死刑，剝奪政治權利終身。向慧上訴後，湖南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核準。最高人民法院經覆核認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法核準對向慧判處死刑的刑事裁定。

12月10日，長沙市中級人民法院依照法定程序對向慧執行死刑。檢察機關依法派員臨場監督。執行死刑前，長沙市中級人民法院安排罪犯向慧會見了近親屬，充分保障了被執行罪犯的合法權利。

據早前報道，向慧因工作過程中與一間公司產生糾紛，並在一審、二審中均敗訴。為達到勝訴目的，向慧向被害人周春梅提出向辦案法官「打招呼」的請求，但均被拒絕。

心生怨恨的向慧起意報復，她於2021年1月4日，應聘為周春梅居住小區的保潔員。並於1月12日上午7時許，將周春梅撲倒在車庫內，用隨身攜帶的單刃刀朝周春梅頭、頸部連刺數刀，致其右側頸靜脈破裂大失血當場死亡。