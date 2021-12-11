深圳哈羅禮德學校宣告停辦　近月內地多家國際學校結束運營或轉型

內地多間國際學校近期宣告停辦，其中深圳哈羅禮德學校周二（7日）通知家長，指該校將暫停小學和中學階段的招生，表示哈羅禮德深圳校區暫停民辦許可證的申請工作。



原本正預備明年開學的深圳哈羅禮德學校以電話及郵件通知家長，指按照政府教育新政策的指引，暫停民辦學校一至九年級階段辦學許可的申請工作。該調整將不會影響深圳前海哈羅外籍人員子女學校的學生及其家庭。前海哈羅外籍人員子女學校將繼續為學生們提供高水平的國際教育。未來，深圳前海哈羅外籍人員子女學校將專注於自身的發展，將穩步壯大優秀教師隊伍、持續吸納優秀學子、不斷提升運營水平，並繼續延伸高中學段等。

深圳哈羅禮德郵件截圖。（微信）

深圳前海哈羅國際學校項目位於前海合作區前灣片區，總用地面積4.65萬平方米，總建築面積13.92萬平方米，是一所涵蓋幼兒園、小學、初中及高中階段全日制及寄宿制的學校。目前深圳的哈羅公學分屬三類學校，即哈羅國際學校、哈羅禮德學校、哈羅小獅幼兒發展中心，皆是由哈羅在內地授權建校。其中，哈羅禮德屬雙語學校，學生有中國學籍，需要接受9年義務教育；哈羅國際則沒有學籍，課程上則更貼近正統的英式教育。

繼教育「雙減」後，內地當局早前又發布《教育部等八部門關於規範公辦學校舉辦或者參與舉辦民辦義務教育學校的通知》，要求公辦學校單獨舉辦的民辦、公辦學校與地方政府及相關機構合作舉辦的義務學校，應當辦為公辦學校；不再審批新的「公參民」學校，公辦學校也不得以舉辦者變更，集團辦學、品牌輸出等變相舉辦民辦義務教育。

上月，海南海口哈羅禮德的高中部亦因為無法拿到培訓資質，轉而申請普通高中辦學許可。同月稍早時，英國威斯敏斯特公學（Westminster School）官網亦宣布稱，威斯敏斯特公學在海外授權的唯一一所國際學校，即四川成都威斯敏斯特學校結束運營。

成都威斯敏斯特公學上月結束運營。 （成都威斯敏斯特公學官網）

威斯敏斯特公學理事會主席Mark Batten在內部信函中稱，全球疫情及內地教育政策的變化，給擬建新校的的香港運營商帶來了諸多財務以及後勤方面的挑戰。雖然運營商多次嘗試對運營項目進行重組和再融資，但仍無事於補。目前，包括成都校區建設以及課程開發在內的所有發展工作皆已終止，當地員工已不再被校方僱用。