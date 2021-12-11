學者：台美非理性成分很高　綠營「切香腸」推獨動作過大會引危機

「2022環球時報年會」周六（11日）在北京舉行，中國人民大學國際關係教授金燦榮會上表示，民進黨沒有可能公開宣布「台獨」，但在「切香腸」逐漸推進「台獨」過程中，會有因某些時候動作過大而越過紅線的危機。



今次年會主題為「世界尋找轉機 中國破浪前行」，其中在「台海局勢 民進黨會鋌而走險嗎」議題討論中，金燦榮提到台灣問題涉及「兩國三方」，並有三大不確定因素。第一個不確定性是美國，他指美國現在其他「牌」的效率在下降，打「台灣牌」的意願在上升，但該國現在非理性成分很高，如美方在戰略算計中算錯，鼓動台灣往前走得太遠，就有很大風險。

第二個不確定性因素是台灣的選舉，金提到，2024年大選前這兩年，如台灣經濟出現很大問題，或者出現其他導致選情不好的情況，「民進黨會不會做一些事情？」；又稱台灣社會目前高度政治化、意識形態化，非理性成分同樣很高。

最後一個因素則和大陸有關，他認為大陸近年來對台政策是有變化的，「台灣問題從1996年起發生變化，1996年前是治權之爭，之後是主權之爭，『台獨』就進入台灣當局政治層面」。他強調對大陸而言，現在開始解決問題對美國與台灣有一定的刺激。這幾方面合在一起，不排除危機因民進黨政府有過分行為而引發。