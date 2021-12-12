新冠疫苗｜老年人現「偶合反應」　中國疾控中心：與接種疫苗無關

國務院聯防聯控機制昨日（11日）召開記者會，談近期新冠肺炎疫情防控和疫苗接種工作有關情況。

針對部分老年人在接種新冠疫苗後出現的「偶合反應」，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，該反應並非疫苗接種的不良反應，「與接種疫苗無關」。



王華慶表示，偶合反應或偶合症是在不良反應監測過程中遇到的問題，是指接種疫苗時，受種者正好處於某種疾病的潛伏期或者發病前的狀態，接種疫苗後，這個疾病巧合發生，這種情況叫做偶合反應，或者說叫它偶合症。「實際上，他的發生跟接種疫苗沒有關係，也不屬於不良反應的一個范疇。」

王華慶說，根據監測結果和偶合症發生的規律來看，60歲以下的人群，偶合反應發生率比較低，60歲以上的人群，偶合症發生率會稍微高一些。「60歲以上的老人，有一些是處在基礎性疾病的潛伏期，還有一些已經有了基礎性疾病，在這個時候可能會出現發生或復發的情況，這都屬於偶合反應。」

王華慶續指，判定偶合症（偶合反應）需要經過一系列過程，根據疫苗、疾病、接種等情況綜合分析，由調查診斷專家組對是不是偶合反應來做出判斷。「我們一直強調老年人接種疫苗的時候，假如有基礎性疾病，一定要在穩定期來接種疫苗，這也是把這種偶合反應風險降到最低的措施。」