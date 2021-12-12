新冠肺炎｜內地昨增75宗確診　國家衛健委：動態清零非「零感染」

國家衛健委公布，內地昨日（11日）新增75宗確診病例，其中49宗為本土個案，大部分來自浙江省。
國家衞健委表示，「動態清零」是現階段新冠疫情防控的最佳選擇，但並不等同追求零感染或「躺平」。
新增的49宗本土個案，有38宗均來自浙江，包括紹興市22宗、杭州市8宗、寧波市8宗，其餘10宗來自內蒙古呼倫貝爾市，1宗為黑龍江哈爾濱市。
同日，內地新增26宗境外輸入病例，包括上海、廣西各8宗，山東、四川、雲南各2宗，遼寧、福建、廣東、陝西各1宗、新增20名無症狀感染者，包括境外輸入10宗，本土10宗（浙江9宗，其中紹興市8宗、杭州市1宗；江蘇1宗，在無錫市）。
截至目前，內地現有確診本土病例1323宗，境外輸入現有確診病例504宗，累計報告本土確診99679宗，4636人病亡。而在浙江省，截至昨日午夜累計報告確診1601宗個案（境外輸入病例282宗）。
「動態清零」不是零感染
疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年介紹，所謂動態清零，是當前內地新冠肺炎疫情防控的總方針，是指在目前的情況下，當出現本土病例時，所採取的綜合防控措施的一種集成，以快速撲滅疫情。
梁萬年表示，「動態清零」是總方針，追求快速、精準；如果沒有快和精準，就很難做到「動態清零」。「動態清零」不是追求零感染，而是追求盡快撲滅；「動態清零」亦不是「躺平」，不是任由疫情發展，而是發現疫情並控制，追求最大限度統籌社會經濟發展和疫情防控。
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