印度在中印邊境部署俄製S-400系統？　解放軍已裝備並熟悉性能

據印媒報道，印度計劃將剛從俄羅斯獲得的S-400遠程防空導彈系統部署到中印邊境地區，以「抵消」中國軍隊在邊境地區的優勢。



綜合媒體11月22日報道，中印邊境對峙持續，印度「India Saga」新聞網站20日報道稱，得益於「俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和印度總理莫迪（Narendra Modi）有着非常密切的關係」，印度才能夠在短時間內得到兩套S-400防空導彈系統。

針對相關動態，官媒環球網報道稱，有分析人士指出，雖然印方試圖向中方炫耀S-400防空系統的巨大威力，但一個殘酷現實在於解放軍早已裝備了這種武器，因而較印度軍隊更加熟悉該系統的性能特徵。

S-400防空導彈系統是世界上最先進的防空系統之一，不僅可擊落導彈，更聲稱可擊落戰機、直升機等導彈射程範圍內的飛行物。（Reuters）

報道稱，印度將於2022年年初之前部署至少兩套S-400防空導彈系統，兩個在俄羅斯接受培訓的印軍團隊將操作這些武器。而從2022年開始，印度將在本國北部和東部邊境地區分別各部署一套S-400系統，以「抵消」解放軍在相關區域的優勢。

根據俄方數據，S-400「凱旋」防空系統號稱能夠打擊400公里外的飛行目標，雷達系統最大探測範圍超過600公里。

值得關注的是，包括中國、土耳其在內的多個國家同樣是俄羅斯S-400系統的用户，而且武器到貨時間均早於印度。有分析人士指出，相較於印度軍方，中國軍隊早已裝備了S-400防空導彈系統，因而較印軍更熟悉這種武器的運作特點和優缺點。