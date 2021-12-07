官方高調安葬殉職解放軍　據稱去年11月在中印邊境因惡戰殉職

中印邊境爭議多年未止。中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，雙方均有傷亡。

日前湖南有解放軍烈士被當地政府厚葬，據稱是在中印邊防線因惡戰殉職，這顯示中印邊境持續有零星衝突。



據《澎湃新聞》報道，12月3日，湖南省桃江縣舉行盛大儀式，安葬解放軍陣亡士兵温濤的骨灰，官方介紹温濤去年11月15日「在執行任務中光榮犧牲」，現場輓聯則寫着「一腔熱血灑高原」、「寸土不讓」等字眼。

有自稱是温濤生前戰友的網民稱，温濤是「在風雪邊防線上」經歷惡仗而殉職，顯示中印兩軍在加勒萬河谷衝突事件後，仍有零星衝突。

中印加勒萬河谷衝突畫面再流出，數百人手持棍棒對峙：

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在11月18日，中印兩國舉行邊境磋商和協調工作機制會議，籌備第14輪軍長級會談。此前10月10日的兩軍第13輪軍長級會談中，兩軍談判失敗，中方指責印方要求不合理並且不切實際，為談判增加難度。

高原寒冬已至，雙方近期加強軍備的同時也展開後勤軍備競賽。美國《防務新聞》近期報道，印度陸軍高級軍透露印軍正準備今年冬天在拉達克東部印度實控線沿線部署大量部隊、武器和後勤裝備。還計劃使用蜂群無人機作戰系統，以彌補地面偵察設備在海拔4,500米以上地區無法執行任務的缺陷。

報道稱，印度陸軍目前已經在拉達克地區部署了五萬餘名士兵以及榴彈炮、主戰坦克、阿卡什防空系統、皮納卡多管火箭炮和步兵戰車等重型武器裝備。

寒冬來臨，解放軍提升高原後勤保障裝備（點擊大圖瀏覽）：

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北京方面也公開，駐紮在喀什崑崙山的新疆軍區邊防部隊，已裝備新一代可拆裝式自供能保温方艙，方艙內設有體能訓練場、文體活動室、車庫、高原蔬菜工廠，24小時熱水供應。

央視11月24日公開新疆軍區日常演習畫面。演練中展示一系列常規武器，從狙擊步槍到車載遙控武器系統、迫擊炮、榴彈發射器和反坦克導彈。這顯示解放軍高海拔武器裝備也部署到位。

對於中印關係，今年3月，中國外長王毅在記者會上明確表示，中印是朋友和夥伴，而不是威脅和對手。邊界爭議是歷史遺留問題，不是中印關係的全部，應當妥善管控，同時通過做大做強合作，為解決邊界問題創造有利條件。