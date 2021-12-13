兩岸關係緊張之際　殲-20或將完成東南兩大戰區列裝

國產隱形戰機殲-20一直受到外界關注。最新消息指，殲擊機製造企業成飛集團在年底展開戰機交付衝刺，殲-20或將完成解放軍東南兩大戰區的列裝。



成飛集團公眾號「成飛融媒 」12月10日發布文章《交付「戰場」，戰鷹轟鳴》。文章中提到，進入四季度以來，面對嚴峻的科研生產形勢和交付目標，試飛交付戰線上的職工正加快速度、保證質量，完成多個重點試飛任務，相關交付指標再創新高。

據文章透露，四季度公司整機交付任務艱鉅，在交付工作中，交付中心針對多支接裝用户，多架待接裝飛機，評估資源，倒排計劃；同時成立多個「一對一」接裝團隊，首次在接裝現場推行班前會模式，確保日計劃的高效實施。

另據內地軍事類公眾號「樞密院十號」稱，儘管在日常巡航的機隊中並沒有殲-20的身影，但東部戰區已經部署了殲-20。

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荷蘭飛航情報網《緊急起飛》12月9日報道稱，序號61162的中方空軍殲-20A戰機12月8日在中航工業成飛所在的成都黃田壩試飛。這或意味中方空軍將有第3支航空旅已經或即將裝備這款新戰機。

報道稱，機上序號顯示，它隸屬南部戰區第5航空旅。而目前該旅所裝備的是來自桂林李家村空軍基地的殲-10C。

而另外兩支裝備殲-20A的航空旅，分別是隸屬北部戰區的第1航空旅，以及隸屬東部戰區的第9航空旅。此外，直屬中央軍事委員會的中部戰區旗下的第172及第176航空旅，也都裝備了殲-20戰機。

如果上述情況屬實，那麼緊鄰台海方向的解放軍東南兩大戰區相關部隊即將或已經裝備殲-20戰機。