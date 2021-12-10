國產新型無人機完成滅火彈靶試任務　單枚有效面積達逾450平方米

四川騰盾科技有限公司自主研發，並擁有完全知識產權的雙尾蠍A大型模塊化三發固定翼無人機周一（6日）在西北某機場成功完成滅火彈靶試任務。



據四川騰盾科技有限公司消息，周一下午4時，雙尾蠍A無人機搭載2枚200公斤衛星制導航空滅火彈自主駛入跑道並順利升空，按照規劃航線進入目標區域後在2200米高度相繼投放2枚滅火彈，滅火彈在距目標15米左右高度開倉拋灑，滅火劑精準覆蓋目標火場。

據測算，單枚滅火彈有效滅火面積超過450平方米，滅火、阻燃效果優異。4時40分，雙尾蠍A安全返回地面，此次滅火彈靶試飛行任務完成。

執飛此次任務的雙尾蠍A無人機曾亮相第十三屆珠海航展，代表中國大型無人機完成國際航展無人機飛行表演首秀，飛機採用大展弦比、雙尾撐、廿式氣動佈局設計，翼展20米、機長10米、機高3.1米，最大航時36小時、最大航程7200公里、最大起飛重量3.25噸，是全球首創的三發大型高端無人機系統。

相較於同類產品，該無人機在任務載荷裝載能力、全天候任務執行能力、多地形短距起降能力、大功率供電能力以及高原-海洋部署能力等方面具有一定優勢，可在公路、臨時跑道等特殊地形安全起降，可同時掛載4枚200公斤級滅火彈晝夜執行投送任務，且在安全可靠性以及性價比方面更符合大型高端無人機商業化的要求。

此次靶試任務的成功，為森林草原火災應急救援拓展了新的思路，提供了新的手段。