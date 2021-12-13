外交部人事變動｜楊濤接替陸慷出任北美大洋洲司司長

中國外交部官網「組織機構」欄目最新訊息顯示，楊濤已接替陸慷出任北美大洋洲司司長一職。



綜合媒體12月13日消息，針對陸慷去向，中國官方尚未披露。不過，有消息稱，陸慷或升任外交部副部長一職。

公開資料顯示，楊濤曾任外交部國際司副司長等職，2019年出任外交部國際司司長。

今年3月，楊濤在外交部就中國-世衛組織新冠病毒溯源聯合研究舉行的一場外國駐華使節吹風會上表示，一些國家急於攻擊專家組的組成，不承認聯合研究的結果。這種將科學問題政治化的做法，不僅損害全球溯源合作，影響全球抗疫，還將造成更多生命損失，「從生命損失這個角度看，這些國家的做法是極不道德的」。

此次卸任北美大洋洲司司長職務的陸慷，曾任外交部新聞司司長、發言人，以風格剛健著稱，有人評論其發言素來精煉扼要。

此次卸任北美大洋洲司司長職務的陸慷，曾任外交部新聞司司長、發言人，以風格剛健著稱。（資料圖片）

陸慷出生於1968年5月，江蘇人。作為資深外交官，他曾在外交部國際司、軍控司、美大司、新聞司四個業務司，以及中國駐聯合國代表團、駐愛爾蘭使館、亞太經合組織、駐美大使館工作。

據外交部官網介紹，北美大洋洲司的主要職責為：貫徹執行國家的外交方針政策；調研規劃中國與主管地區、國家的雙邊關係；辦理與主管地區、國家的相關外交事務，辦理對外交涉；指導協調涉及主管地區、國家的具體政策和交往合作；指導駐外外交機構有關業務；承擔重要外交活動、文件和文書非通用語翻譯工作。

目前，外交部北美大洋洲司共有「一正四副」5位司領導，司長為楊濤，副司長為姚文、鄭立樵、邱文星、高飛。